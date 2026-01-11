মঙ্গল গ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহের অভিযান বাদ দিচ্ছে নাসা
মঙ্গল গ্রহের প্রাচীন বসবাসযোগ্যতা ও সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব–সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই মার্স স্যাম্পল রিটার্ন অভিযান পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা—নাসা। মঙ্গল গ্রহ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নানা প্রশ্নের উত্তর জানার ক্ষেত্রে এই অভিযানকে মহাকাশবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো। তবে সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেস এই অভিযানের বাজেট নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দেওয়ায় নাসার মার্স স্যাম্পল রিটার্ন অভিযানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
২০১১ সাল থেকে মঙ্গল গ্রহের নমুনা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার অভিযানকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে নাসা। পারসিভিয়ারেন্স রোভার ছিল এই অভিযানের প্রথম ধাপ। রোভারটি ইতিমধ্যে মঙ্গল গ্রহে ৩৩টি টিউবে গুরুত্বপূর্ণ পাথর ও ধূলিকণার নমুনা জমা করে রেখেছে। মার্স স্যাম্পল রিটার্ন অভিযান বাতিল করা হলে সেই মূল্যবান নমুনার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
মঙ্গল গ্রহের নমুনা পৃথিবীতে আনার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ হাজার ১০০ কোটি ডলার। পরে নতুন নকশার মাধ্যমে সেই খরচ ৭০০ কোটি ডলারে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। তারপরও মঙ্গল গ্রহ থেকে নমুনা আনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে বলে এই অভিযানকে বাতিলের তালিকায় রাখা হয়েছে।
পারসিভিয়ারেন্স রোভারের সংগ্রহ করা ৩৩টি টিউব পাথর ও ধূলিকণার নমুনা সংগ্রহের জন্য মঙ্গল গ্রহে একটি ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল নাসা।ল্যান্ডারটি মঙ্গল গ্রহে অবতরণের পর পারসিভিয়ারেন্স রোভারের সংগ্রহ করা নমুনাগুলো নিয়ে রকেটের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসার কথা ছিল। কিন্তু জটিল এ কাজ করার জন্য মাত্র ১১ কোটি ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই মার্স স্যাম্পল রিটার্ন অভিযান বাদ দিতে যাচ্ছে নাসা।
সূত্র: ইউনিভার্স টুডে