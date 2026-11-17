এ মাসের শেষে হেমন্তের আকাশে দেখা যাবে সুপারমুন আর উল্কাবৃষ্টি
হেমন্তের বিদায়লগ্নে বাংলাদেশের আকাশ এখন মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ। ধূলিকণাহীন রাতের আকাশ জ্যোতির্বিজ্ঞানপ্রেমী এবং সাধারণ দর্শকদের জন্য নিয়ে আসছে দারুণ সব মহাজাগতিক চমক। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাতের আকাশে সুপারমুনের উজ্জ্বল আভা, লিওনিড উল্কাবৃষ্টির ঝলকানি, শনি ও ইউরেনাসের বিশেষ অবস্থান এবং শেষ রাতে চার গ্রহের বিরল সমাবেশ দেখা যাবে।
সন্ধ্যার আকাশে শনি গ্রহের একক আধিপত্য
নভেম্বরের শেষ দুই সপ্তাহে সন্ধ্যার আকাশের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে বিরাজ করবে বলয়যুক্ত শনি গ্রহ। সূর্যাস্তের পরপরই দক্ষিণ আকাশের বেশ উঁচুতে শনি গ্রহকে স্থির ও ঈষৎ হলুদ সোনালি আলোয় জ্বলতে দেখা যাবে। নক্ষত্রের মতো মিটমিট না করায় রাত প্রায় ১২টা বা তার কিছু পর পর্যন্ত শনি গ্রহ আকাশে দৃশ্যমান থাকবে। এর ফলে সাধারণ বাইনোকুলার বা ছোট টেলিস্কোপ দিয়েই শনির দৃষ্টিনন্দন বলয় এবং এর বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটান বেশ ভালোভাবে দেখার সুযোগ মিলবে। ২০ নভেম্বর সন্ধ্যার পর আকাশে এক মনোরম দৃশ্য তৈরি হবে। এদিন বর্ধনশীল চাঁদ এবং শনি গ্রহ একে অপরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে, যা খালি চোখেই দেখা যাবে।
লিওনিড উল্কাবৃষ্টি
নভেম্বরের অন্যতম আলোচিত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা হলো লিওনিড উল্কাবৃষ্টি। ধূমকেতু ৫৫পি/টেম্পল-টাটলের ফেলে যাওয়া ধূলিকণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে এই উল্কাবৃষ্টির সৃষ্টি হয়। আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে আগামীকাল বুধবার ভোর পর্যন্ত এই উল্কাবৃষ্টি তার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাবে। আজ মঙ্গলবার চাঁদের প্রথম চতুর্থাংশ থাকায় মধ্যরাতের দিকেই অস্ত যাবে। ফলে গভীর রাত থেকে ভোরের আলো ফোটার আগ পর্যন্ত আকাশ থাকবে চাঁদের আলোমুক্ত ও অন্ধকার। আলোকদূষণমুক্ত খোলা ছাদ বা গ্রামীণ পরিবেশ থেকে এ সময় প্রতি ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫টি দ্রুতগতির উজ্জ্বল উল্কা ছুটে যেতে দেখা যেতে পারে।
সুপারমুনের আগমন
এই পাক্ষিকের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল আকর্ষণ হলো ২৪ নভেম্বরের পূর্ণিমা। ২০২৬ সালের নভেম্বরের এই পূর্ণিমা ঐতিহ্যগতভাবে ‘বিভার মুন’ নামে পরিচিত। আকাশে থাকবে একটি সুপারমুন। পৃথিবীর কক্ষপথের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করায় এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব দিগন্তে চাঁদকে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বড় এবং অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাবে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৫৩ মিনিটের দিকে চাঁদ তার পূর্ণতম রূপে পৌঁছাবে। ২৪ নভেম্বর রাতে পূর্ণ চাঁদের খুব কাছাকাছি অবস্থানে দেখা যাবে বিখ্যাত নক্ষত্রপুঞ্জ প্লাইয়াডিস বা সপ্তর্ষিমণ্ডলীর মতো পরিচিত সাত বোনের তারাগুচ্ছকে।
ইউরেনাস গ্রহের অপজিশন
২৫ নভেম্বর সৌরজগতের সপ্তম গ্রহ ইউরেনাস সূর্যের ঠিক বিপরীতে অবস্থানে থাকবে। এর ফলে গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে অবস্থান করবে এবং সারা রাত আকাশে দেখা যাবে। বৃষ রাশিতে প্লাইয়াডিস নক্ষত্রপুঞ্জের কাছাকাছি অবস্থান করা এই নীলাভ সবুজ গ্রহটিকে একটি ভালো বাইনোকুলার বা টেলিস্কোপের সাহায্যে সহজেই শনাক্ত করা যাবে।
গভীর রাত ও ভোরের আকাশে চার গ্রহের প্যারেড
নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত ভোরের সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব-দক্ষিণপূর্ব দিগন্তে এক সরলরেখায় চারটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি ও মঙ্গল একসঙ্গে দৃশ্যমান হবে। বিশেষ করে ২০ নভেম্বর বুধ গ্রহ তার সর্বোচ্চ উচ্চতায় থাকবে এবং ২৭ নভেম্বর শুক্র গ্রহ ২০২৬ সালের সবচেয়ে উজ্জ্বল রূপে ধরা দেবে। এ ছাড়া ৩০ নভেম্বর ভোরের আকাশে ক্ষীয়মাণ চাঁদ, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল গ্রহ একত্র হয়ে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করবে।
শীতকালীন নক্ষত্রমণ্ডলের আগমনী বার্তা
নভেম্বরের শেষভাগে রাত ৮টা-৯টার পর পূর্ব দিগন্তে শীতকালীন আকাশের সবচেয়ে পরিচিত ও রাজকীয় নক্ষত্রমণ্ডল কালপুরুষ উদিত হতে শুরু করবে। পাশাপাশি মাথার ওপর পেগাসাস, ক্যাসিওপিয়া এবং অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিও স্পষ্ট দৃশ্যমান হবে।
সূত্র: দ্য স্কাই লাইভ, অ্যাস্ট্রোনমি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক