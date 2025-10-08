প্রথমবারের মতো নবীন গ্রহের ছবি তুলেছেন বিজ্ঞানীরা
নক্ষত্রের চারপাশের প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক বলয়ের ফাঁকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি নবীন গ্রহের ছবি তুলেছেন বিজ্ঞানীরা। ফলে ‘উইশপিট ২বি’ নামের গ্রহটিকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। এবারই প্রথম বিজ্ঞানীরা এ ধরনের ডিস্কের ফাঁকা স্থানের মধ্যে কোনো গ্রহের উপস্থিতি শনাক্ত করলেন। নাসার তথ্যমতে, উইশপিট ২বি মূলত বিশাল গ্যাসীয় দৈত্য গ্রহ। গ্রহটি বৃহস্পতি গ্রহের ভরের প্রায় পাঁচ গুণ এবং বয়স প্রায় ৫০ লাখ বছর। ফলে গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১ হাজার গুণ কম বয়সী। পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৩৭ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত গ্রহটি উইশপিট ২ নামের একটি তরুণ নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে।
সাধারণভাবে বলা যায়, প্রোটোপ্ল্যানেটারি ডিস্ক গ্যাস ও ধূলিকণা দিয়ে তৈরি একটি বলয়। এ ধরনের ডিস্ক নতুন নক্ষত্রের চারপাশ ঘিরে থাকে এবং নতুন গ্রহের জন্মস্থান হিসেবে কাজ করে। এমন ডিস্কে প্রায়ই অন্ধকার বলয়ের মতো ফাঁকা স্থান দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ডিস্কের অভ্যন্তরে থাকা গ্রহ ফাঁকা স্থান তৈরির জন্য দায়ী। এখন পর্যন্ত এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে কোনো গ্রহকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। এবারই প্রথম উন্নত ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নবীন গ্রহ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া গেছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, চিলিতে অবস্থিত ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ (ভিএলটি) দিয়ে নক্ষত্র ও চারপাশের ডিস্ক পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে ম্যাজেলান ক্লে টেলিস্কোপে সংযুক্ত ম্যাগএ০-এক্স যন্ত্র ব্যবহার করে হাইড্রোজেন-আলফা আলোতে উইশপিট ২বি গ্রহের সরাসরি ছবি তোলা হয়। ফলে গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া সরাসরি দেখা গেছে।
লার্জ বাইনোকুলার টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত ইনফ্রারেড পর্যবেক্ষণ থেকে নবীন গ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই সিস্টেমে নক্ষত্রের কাছাকাছি অন্য একটি ফাঁকা স্থানে দ্বিতীয় একটি সম্ভাব্য গ্রহের সন্ধানও পাওয়া গেছে। গবেষণাটি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারসে প্রকাশিত হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি