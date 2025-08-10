রাজশাহী ও খুলনায় বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত

রাজশাহী ও খুলনায় বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে গতকাল শনিবার রাজশাহী ও খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ১১তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের (বিডিজেএসও) আঞ্চলিক পর্ব। বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিডিজেএসও প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক পর্বগুলোয় অনলাইনে বাছাই করা সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিযোগিতার আয়োজক কর্তৃপক্ষ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজশাহী আঞ্চলিক পর্বে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ জেলার শিক্ষার্থীরা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরীক্ষায় অংশ নেয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজশাহী অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. আলমাছ উদ্দিন, অনন্যা শিশু শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মো. মাসুদ রানা ও প্রথম আলোর রাজশাহীর প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহাম্মদ আজাদ।
খুলনা আঞ্চলিক পর্বে অংশ নেয় খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, নড়াইল, মাগুরা, পিরোজপুর ও ফরিদপুর জেলার শিক্ষার্থীরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের খুলনা ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান, খুলনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী। পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মো. দিদারুল ইসলাম ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. তারিকুল ইসলাম।
প্রসঙ্গত বিডিজেএসও আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ীরা অংশ নেবে ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে। জাতীয় পর্ব থেকে নির্বাচিত সেরা ৬০ শিক্ষার্থীকে নিয়ে আয়োজন করা হবে বিডিজেএসও ক্যাম্প, যেখানে তারা প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। এরপর সেরা ছয় প্রতিযোগীর সমন্বয়ে আগামী ডিসেম্বরে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২২তম আন্তর্জাতিক জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের (আইজেএসও) জন্য বাংলাদেশ দল গঠন করা হবে।
বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা। আয়োজন সহযোগী ম্যাসল্যাব ও রকমারি। বিস্তারিত জানা যাবে এ ঠিকানায়।