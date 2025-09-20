বিজ্ঞান

পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিক উপাদান তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা

পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিক উপাদানছবি: কোবে বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকি আমরা। প্লাস্টিকের বিভিন্ন উপাদান পরিবেশের জন্য বেশ ক্ষতিকর হওয়ায় প্লাস্টিকের কারণে নানাভাবে দূষণ বাড়ছে। এ সমস্যার সমাধানে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব প্লাস্টিক উপাদান পাইরিডিনেডিকারবক্সিলিক অ্যাসিড (পিডিসিএ) তৈরি করেছেন জাপানের কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, পাইরিডিনেডিকারবক্সিলিক অ্যাসিড উপাদানটি প্লাস্টিকের সম্পূর্ণ বিকল্প নয়। পিইটি প্লাস্টিকের টেরেফথালিক অ্যাসিডের মতো ক্ষতিকারক উপাদান প্রতিস্থাপন করতে পারলেও নাইট্রোজেনভিত্তিক পাইরিডিনেডিকারবক্সিলিক অ্যাসিড উপাদানটি জৈব ও পচনযোগ্য। ফলে উপাদানটি পরিবেশবান্ধব।

সাধারণভাবে পাইরিডিনেডিকারবক্সিলিক অ্যাসিড উপাদানের মাধ্যমে প্লাস্টিক তৈরির সময় বিষাক্ত বর্জ্য তৈরি হয়। তবে বিজ্ঞানীরা ইকোলি ব্যাকটেরিয়া পরিবর্তন করে প্লাস্টিক তৈরিতে নতুন কৌশল ব্যবহার করে দেখেছেন, কোনো বিষাক্ত উপজাত তৈরি হয় না এবং উৎপাদনও সাত গুণ বেড়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী তানাকা সুতোমু জানান, আমরা একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছি। নাইট্রোজেনকে শোষণ করার জন্য কোষীয় বিপাক কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা আমরা লক্ষ করেছিলাম। বিপাকীয় বিক্রিয়ায় কোনো অবাঞ্ছিত উপজাত তৈরি হয়নি।

যদিও প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি সহজ ছিল না। উৎপাদনের সময় বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ক্ষতিকারক উপজাত দেখছেন। নতুন কৌশল ব্যবহার করে আরও নতুন গবেষণার সুযোগ আছে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। নতুন পদ্ধতি পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক প্লাস্টিকের ওপর নির্ভরতা কমাতে ও প্লাস্টিকদূষণের সংকট সমাধানে আরও কাজ করবে বলে আশা করছেন তাঁরা। গবেষণাটি মেটাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

