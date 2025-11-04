চারপাশের গ্যাস দ্রুত গ্রাস করা গ্রহের সন্ধান
চারপাশের গ্যাস দ্রুত গ্রাস করা গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ‘চা ১১০৭-৭৬২৬’ নামের দ্রুতগতির গ্রহটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৬২০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এর ভর বৃহস্পতি গ্রহের ভরের পাঁচ থেকে দশ গুণ বলে অনুমান করা হচ্ছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, গ্রহটি গ্যাস ও ধূলিকণার একটি পুরু স্তর দিয়ে আবৃত। দ্রুত বিবর্তনকালীন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে গ্রহটি। গ্রহটির পৃষ্ঠ প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ কোটি টন গ্যাসের উপাদান গ্রহণ করছে। কয়েক মাস ধরে এই হার হঠাৎ বেড়ে গেছে। বিরল বিস্ফোরণে ঘটনা দেখা যাচ্ছে সেখানে। ধারণা করা হচ্ছে, গ্রহটির চুম্বকীয় আকর্ষণশক্তির কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।
গ্রহটির চারপাশের ডিস্কে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এত বেশি মাত্রায় শনাক্ত হয়েছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। সামগ্রিক তথ্য গ্রহটির গঠনের জটিল, গতিশীল প্রকৃতিকে তুলে ধরছে। গ্রহটির অস্বাভাবিক আচরণ নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যকার সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কিছু বিপথগামী গ্রহ নক্ষত্রদের মতোই গঠিত হতে পারে। গ্রহটির আকস্মিক বৃদ্ধি প্রথমে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের এক্স-শুটার স্পেকট্রোগ্রাফের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়। পরে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ও পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের তথ্যের ভিত্তিতে গ্রহটির উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।
বিপথগামী গ্রহের তীব্র রূপান্তর প্রমাণ করে, বিভিন্ন গ্রহ গঠনের প্রক্রিয়া পূর্বে ধারণার চেয়েও আরও বিশৃঙ্খল ও বিস্ফোরক হতে পারে। এমন তীব্র বিস্ফোরণ বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলকে প্রভাবিত করতে পারে আর তার চাঁদের গঠনের গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। আর তাই গ্রহ গঠনের বিদ্যমান তত্ত্বকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা।
সূত্র: এনডিটিভি