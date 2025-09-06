মহাকাশে অক্সিজেন তৈরির নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা
মহাকাশ অভিযান মানেই নতুন দিগন্তের উন্মোচন। তবে মহাকাশ অভিযানে নভোচারীদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের জোগান দেওয়া সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই এই চ্যালেঞ্জ কঠিন হতে থাকে। আর তাই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বর্তমানে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পানি থেকে অক্সিজেন তৈরি করা হয়। যদিও মাধ্যাকর্ষণহীন পরিবেশে অক্সিজেন তৈরির এই পদ্ধতি বেশ জটিল। এ সমস্যা সমাধানে নাসার সহায়তায় মহাকাশে অক্সিজেন তৈরির নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া টেকের একদল বিজ্ঞানী। চুম্বকশক্তি ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করেছেন তাঁরা।
বর্তমানে মহাকাশে ভারী ও ঘূর্ণমান মেশিন ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করা হয়। সেন্ট্রিফিউজ নামে পরিচিত মেশিনটি কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করে গ্যাসকে আলাদা করে। এসব মেশিন অনেক ভারী ও বেশি জায়গা ও বিদ্যুৎ খরচ করে বলে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে দীর্ঘমেয়াদি অভিযানের জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। তবে নতুন পদ্ধতিতে ঘূর্ণমান মেশিনের বদলে চুম্বকশক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। চুম্বকশক্তি গ্যাসীয় বুদ্বুদকে পৃষ্ঠ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই পদ্ধতি ডায়াম্যাগনেটিজম ও ম্যাগনেটো-হাইড্রোডাইনামিকসের মাধ্যমে কাজ করে। জার্মানির বিখ্যাত ব্রেমেন ড্রপ টাওয়ারে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য ভরহীন পরিবেশ তৈরি করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, চুম্বকীয় পদ্ধতিটি বিদ্যমান সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতির চেয়ে ২৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি কার্যকর।
পৃথিবীতে অক্সিজেন সহজে পাওয়া গেলেও মহাকাশে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে মহাকাশ অভিযানে অক্সিজেন তৈরির জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তা ইলেকট্রোলাইসিস নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পানিকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করা হয়। হাইড্রোজেনকে আলাদা করে রাখা হয় আর অক্সিজেন শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে গ্যাসকে সহজে আলাদা করা গেলেও মহাকাশে এই পদ্ধতি কাজ করে না। মাধ্যাকর্ষণ না থাকায় গ্যাস বিভিন্ন সরঞ্জামের সঙ্গে আটকে যায় বলে পুরো প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বেশ কম।
মহাকাশে দীর্ঘ সময় অভিযানের জন্য পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর তাই সেখানকার স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করতে হয়। চুম্বকশক্তিনির্ভর এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে দীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া