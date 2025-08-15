গভীর মহাকাশে শক্তিশালী কাঠামোর খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

গভীর মহাকাশে শক্তিশালী কাঠামোর খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা
অস্কারজয়ী সিনেমা লর্ড অব দ্য রিংস সিরিজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ দ্য আই অব সৌরন। সিনেমার গল্প অনুযায়ী, দ্বিতীয় যুগের শেষের দিকে ডার্ক লর্ডের প্রতীক ছিল এই সৌরনের চোখ বা দ্য আই অব সৌরন। বলা হয়, খুব কম লোকই এর ভয়ংকর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে। জ্বলন্ত ও ভাসমান অগ্নিময় চোখের বলটি ডার্ক লর্ডের শক্তি ও সতর্কতার প্রতীক। সিনেমার সেই চোখের মতো মহাকাশে এক কাঠামোর খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। চোখের মতো বিশেষ এই কাঠামো ব্লেজার থেকে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে সক্রিয় বিশেষ ধরনের গ্যালাক্সিকে ব্লেজার বলে। পিকেএস ১৪২৪+২৪ ব্লেজার কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্লেজারের মধ্যে একটি এটি।
প্রায় ১৫ বছরের রেডিও তথ্য পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ব্লেজারের মহাজাগতিক জেটের ছবি তৈরি করেছেন। ব্লেজারের মহাজাগতিক জেটটি বেশ ধীরে চলে। উচ্চ-শক্তির গামা রশ্মি ও মহাজাগতিক নিউট্রিনোর সবচেয়ে উজ্জ্বল উৎসের মধ্যে এটি। সাধারণভাবে দ্রুততম জেটের কারণেই উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়।
ভেরি লং বেজলাইন অ্যারে নামের ১০টি রেডিও টেলিস্কোপের প্রায় ১৫ বছরের তথ্য পর্যবেক্ষণ করে ব্লেজারের মহাজাগতিক জেটের ছবি তৈরি করা হয়েছে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির প্রধান লেখক ইউরি কোভালেভ বলেন, ‘আমরা ছবিটি পুনর্গঠন করে বেশ আশ্চর্য হয়েছি। আমরা এমন কাঠামোর মতো কিছুই কখনো দেখিনি। ডোনাট আকৃতির টরয়েডাল চৌম্বকক্ষেত্রের একটি জেট সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। যেহেতু জেটটি পৃথিবীর দিকে ঠিকভাবে সারিবদ্ধ, তাই উচ্চ-শক্তির রেডিও তরঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায়।’ বিজ্ঞানী জ্যাক লিভিংস্টন বলেন, এই বস্তুর উজ্জ্বলতা ৩০ গুণ বা তার চেয়ে বেশি। জেটটি ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটা দৃশ্যমান ধাঁধার কারণে ধীরগতির মনে হচ্ছে।
নতুন এ আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ব্লেজার জেটের অবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। রেডিও সংকেতের মাধ্যমে জেটের চৌম্বকক্ষেত্রের মানচিত্রও তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই মহাজাগতিক কাঠামোয় থাকা বিভিন্ন কণা চরম শক্তি ধারণ করছে। এই কাঠামোর বিভিন্ন তথ্য অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিকস সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।
সূত্র: ডেইলি মেইল