বিশ্বের বৃহত্তম টি–রেক্স ডাইনোসরের ফসিলে রক্তনালি আবিষ্কার
প্রায় সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর বৃহত্তম শিকারি প্রাণী হিসেবে বিভিন্ন ডাইনোসর এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়াত। তখনকার সব মহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করে বিভিন্ন ডাইনোসর। সেই সময় টাইরানোসরাস রেক্স বা টি–রেক্স ও রহস্যময় মেগারাপ্টরের মতো ডাইনোসররা বিশাল দৈত্যে পরিণত হয়েছিল। ডাইনোসর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সাধারণত মাটি থেকে খনন করা সংরক্ষিত হাড় ও দাঁত থেকে জানা যায়। এ জন্য জীবাশ্মবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় বর্তমানে জীবাশ্মে জৈব অবশেষ খুঁজে বের করেন বিজ্ঞানীরা। দুর্ভাগ্যবশত ডাইনোসরের ডিএনএ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে শুধু মাটির নিচ থেকে সংরক্ষিত হাড় ও দাঁতের শক্ত টিস্যু থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় ডাইনোসর সম্পর্কে তথ্য বেশ সীমিত।
সম্প্রতি টি–রেক্স ডাইনোসরের জীবাশ্মে রক্তনালি আবিষ্কার করেছেন কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেরিট লিও মিচেল। জীবাশ্মের মধ্যে নরম টিস্যু থাকার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। নরম টিস্যুর খোঁজ পেলে প্রাচীন জীবনের অনেক বেশি তথ্য জানা যায়। আর তাই জীবাশ্মে রক্তনালি আবিষ্কারের ফলে ডাইনোসর কীভাবে বাস করত ও তারা দেখতে কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার সুযোগ আছে। এ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র সায়েন্টিফিক রিপোর্টসে প্রকাশিত হয়েছে।
জেরিট লিও মিচেল জীবাশ্ম অধ্যয়নের জন্য পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর ব্যবহার করার দলে কাজ করেছেন। তিনি উন্নত থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে একটি টি–রেক্স ডাইনোসরের হাড়ে রক্তনালি আবিষ্কার করেছেন। কানাডার রয়্যাল সাস্কাচোয়ান মিউজিয়ামে টি–রেক্সের সবচেয়ে বড় জীবাশ্ম সংরক্ষণ করা আছে। স্কটি নামে পরিচিত জীবাশ্মটি টি–রেক্সের সবচেয়ে পূর্ণ নমুনার মধ্যে একটি।
নতুন আবিষ্কারের বিষয়ে জেরিট লিও মিচেল জানান, সাধারণত হাড়ে ফাটলের মতো আঘাতের পরে নিরাময়ের প্রক্রিয়া ঘটে। তখন আক্রান্ত স্থানে রক্তনালির কার্যকলাপে বৃদ্ধি পায়। স্কটির পাঁজরে তেমন কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে। সেখানে খনিজ পদার্থের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক আছে। আমরা পুনর্গঠিত থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। জীবাশ্মের হাড় বিশ্লেষণ করার সময় দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জ দেখা যায়। জীবাশ্মের ক্ষতি না করে হাড়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষা করা বেশ জটিল। আর জীবাশ্মকরণ প্রক্রিয়ার কারণে হাড়ের বিভিন্ন উপাদান বেশ ঘন হয়ে জৈব পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে।
সূত্র: এনডিটিভি