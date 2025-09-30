বিজ্ঞান

আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে মালয়েশিয়ায় যাচ্ছে ১২ জনের বাংলাদেশ দল

প্রযুক্তি ডেস্ক
অতিথিদের সঙ্গে মালয়েশিয়াগামী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাছবি: বিডিওএসএন

আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের (আইএমএসও) ২২তম আসরে অংশগ্রহণ করতে মালয়েশিয়ার কেদাহ শহরে যাচ্ছে বাংলাদেশের ১২ জন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। আগামী ৫ থেকে ৯ অক্টোবর বাংলাদেশসহ ২৩টি দেশ থেকে প্রায় ৪০০ শিক্ষার্থী অংশ নেবে এ আয়োজনে। ৪ অক্টোবর মালয়েশিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান দল। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে দেশে অলিম্পিয়াডের আয়োজক বাংলাদেশ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমিতি (এসপিএসবি) ও বিডিওএসএন এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে এসপিএসবি ও বিডিওএসএনের সভাপতি মুনির হাসান দলের ১২ জন সদস্যকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দলে গণিত ও বিজ্ঞান শাখায় ৬ জন করে ১২ জন সদস্য রয়েছে।

গণিত দলের সদস্যরা হলো সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির তিনজন শিক্ষার্থী মো. নাবি হোসেন, অরিজিৎ সাহা ও ইহান আবরাদ রহমান, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী ওয়াফিয়া হাসান, মাস্টার মাইন্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী লাবিবা বিনতে ফজলে রাব্বি এবং সিরাজগঞ্জের বনোয়ারি লাল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফসান শফিক তালুকদার।

বিজ্ঞান দলের সদস্যরা হলো লাইটহাউস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সৈয়দ আয়ান ঈসা, এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অভিজ্ঞান রায়, মানারাত ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহমিদ হাসান, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আকিব ফাত্তাহ, সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির সাহাবী ইবনে কাব্য এবং ময়মনসিংহ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির মো. মিফতাহুল ইসলাম। প্রসঙ্গত, নাবি হোসেন ও সৈয়দ আয়ান ঈসা জাতীয় পর্বে যথাক্রমে গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অর্জন করেছিল।

এ ছাড়া বাংলাদেশ দলের দলনেতা হিসেবে যাচ্ছেন এসপিএসবির সহসভাপতি জাহিদুল আমিন, উপদলনেতা হিসেবে থাকবেন মো. তানভীরুল ইসলাম, বিজ্ঞান বিষয়ে মেন্টর হিসেবে থাকবেন মীম নাজ রহমান এবং গণিত বিষয়ে মেন্টর হিসেবে থাকবেন জ্যোতি সিংহ।

উল্লেখ্য, দেশে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশ গণিত ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড (বিডিএমএসও)। গত ২২ আগস্ট দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত অলিম্পিয়াডের মোট বিজয়ী হয় ৫২ জন। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পের মাধ্যমে গণিত দলের জন্য ৬ জন এবং বিজ্ঞান দলের জন্য ৬ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হয়।

