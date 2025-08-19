পৃথিবীর পাশ দিয়ে বিশাল এক গ্রহাণু ছুটে যাবে আগামীকাল

পৃথিবীর পাশ দিয়ে বিশাল এক গ্রহাণু ছুটে যাবে আগামীকাল
পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে তিনটি ফুটবল মাঠের চেয়েও বড় একটি গ্রহাণু আগামীকাল বুধবার ছুটে যাবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ‘১৯৯৭ কিউকে১’ নামের গ্রহাণুটি ঘণ্টায় ২২ হাজার মাইলের বেশি গতিতে প্রায় ৩০ লাখ কিলোমিটার দূর থেকে পৃথিবীকে অতিক্রম করবে। আর তাই আকারে বড় হলেও গ্রহাণুটির পৃথিবীতে আঘাত হানার আশঙ্কা কম।
নাসার বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, ‘১৯৯৭ কিউকে১’ নামের গ্রহাণুটি ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকেই গ্রহাণুটির ওপর নজর রাখছে নাসা। গ্রহাণুটি পৃথিবীর কাছাকাছি অ্যাটেন গ্রুপের অন্তর্গত। অ্যাটেন গ্রুপের অন্তর্গত হওয়ায় এটির কক্ষপথ সূর্যের চারপাশে বিস্তৃত। ফলে এসব গ্রহাণুর সঙ্গে বিভিন্ন গ্রহের প্রায়শই ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে।
বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, আকারে বড় হওয়ায় গ্রহাণুটি যদি কখনো পৃথিবীতে আঘাত করে, তবে তা অঞ্চলভিত্তিক বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হবে। তবে গ্রহাণুটি বর্তমানে পৃথিবী থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ছুটে চলছে। বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতে গ্রহাণুটির পৃথিবীতে আঘাত করার আশঙ্কা নেই। তবে কোনো গ্রহের মহাকর্ষীয় চাপ বা ইয়ারকোভস্কি প্রভাবে গ্রহাণুটির গতিপথ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হলে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।
গ্রহাণু কতটা ভয়ানক হতে পারে, তা নির্ভর করে তার আকার ও গতির ওপর। ছোট গ্রহাণু বায়ুমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, উল্কাপাতের সৃষ্টি করে। আকারে বড় গ্রহাণু কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে ১৪০ মিটার বা ৪৬০ ফুটের চেয়ে বড় গ্রহাণুগুলো পৃথিবীর ৭৪ লাখ কিলোমিটারের মধ্যে এলে সেগুলোকে বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া