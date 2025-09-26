মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথায়

মহাবিশ্বের কেন্দ্র কোথায়
মহাবিশ্বের সবকিছুই বিস্ময়কর। সেই বিস্ময়কর মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র আছে কি না, তা নিয়ে অনেক বছর ধরে ভাবছেন বিজ্ঞানীরা। বর্তমান প্রচলিত বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট স্থানিক কেন্দ্র বা প্রান্ত নেই। বিগ ব্যাং কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘটে যাওয়া কোনো বিস্ফোরণ ছিল না। এটি ছিল মহাবিশ্বের সব স্থানকে নিয়ে একযোগে প্রসারণ। গ্যালাক্সি কোনো কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে সরে যাচ্ছে না। গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে।
অনেকেই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, যদি মহাবিশ্ব প্রসারিত হয়, তাহলে এর কেন্দ্র হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট স্থান আছে কি না? কোনো নির্দিষ্ট সূচনা না থাকলে কোনো কিছু কীভাবে প্রসারিত হতে পারে, এমন অনেক ভাবনা আমাদের যুক্তির ধাঁধায় ফেলে দেয়। আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব অনুযায়ী, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্পেস বা স্থান নিজেই প্রসারিত হচ্ছে। যার ফলে বিভিন্ন গ্যালাক্সি একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই প্রসারণ সুষম বা ইউনিফর্ম। বিষয়টিকে বেলুন ফোলানোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। বেলুন ফোলানোর সময় সব দিকে সমানভাবে ফুলে ওঠার মতো অবস্থা চলছে মহাবিশ্বে।
মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিল প্রায় ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এ ঘটনা কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঘটেনি। বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের পর অত্যন্ত ঘন ও উষ্ণ অবস্থার স্থান বা স্পেসের দ্রুত প্রসারণ ঘটছে। যেহেতু মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, তাই বিভিন্ন গ্যালাক্সি কোনো কেন্দ্রীয় স্থান থেকে বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে না বরং তাদের মধ্যবর্তী স্থান প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিটি গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিকে দূরে সরে যেতে দেখা যায়, যার কারণে মনে হয় মহাবিশ্ব সব দিকে সমানভাবে প্রসারিত হচ্ছে।
যেহেতু এই প্রসারণ সব জায়গায় একযোগে ঘটে, তাই মহাবিশ্বের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই। স্থান নিজেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোনো কেন্দ্রীয় উৎসের দিকে লক্ষ্য না রেখেই গ্যালাক্সিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ধারণার গভীর প্রভাব রয়েছে। এই ধারণার ওপর নির্ভর করে রেডশিফট, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড ও মহাবিশ্বের বৃহৎ স্কেলের গঠনের মতো ঘটনা বোঝার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে মহাবিশ্ব বৃহৎ স্কেলে সমসত্ত্ব বা হোমোজেনাস ও সমকেন্দ্রিক বা আইসোট্রপিক। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এর প্রসারণ একই রকম দেখা যাবে। এ কারণে বলা যায় যে মহাবিশ্বের স্থানিক কোনো কেন্দ্র নেই।
মহাবিশ্ব অসীম। এর কোনো সীমানা বা কেন্দ্রীয় বিন্দু নেই। এমনকি বিভিন্ন সসীম মডেলে বাঁকা, বদ্ধ বা বহুসংযুক্ত মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, পর্যবেক্ষণযোগ্য স্থানের মধ্যে কোনো প্রকৃত স্থানিক কেন্দ্র দেখা যায় না। মহাবিশ্বের প্রসারণ সমানভাবে ঘটে বলে প্রতিটি অঞ্চল অন্য প্রতিটি অঞ্চল থেকে দূরে সরে যায়। সব স্থানকে স্থানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্রীয় বলে মনে হয়। কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, গ্যালাক্সির বিতরণ ও রেডশিফট পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ এই ধারণাকে সমর্থন করে। বিগ ব্যাং কোনো একটি বিন্দু থেকে হওয়া বিস্ফোরণ ছিল না।
কেন্দ্র নেই, এমন ধারণার প্রভাব অনেক। যেহেতু কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থান নেই, তাই মহাবিশ্বে কোনো বিশেষ স্থান নেই। প্রতিটি অঞ্চলে একই রকম প্রসারণ হয়। কসমোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল অনুসারে মহাবিশ্ব বৃহৎ স্কেলে সমসত্ত্ব অর্থাৎ সব জায়গায় মোটামুটি একই রকম। এ ছাড়া সমকেন্দ্রিক অর্থাৎ সব দিকে মোটামুটি একই রকম দেখতে। গাণিতিক তত্ত্ব ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ এই ভাবনাকে সমর্থন করে।
মহাবিশ্বের অবস্থা নিয়ে বেশ কিছু ভুল ধারণা আছে। মনে করা হয় যে বিগ ব্যাং মহাকাশের একটি বিন্দু থেকে একটি বিস্ফোরণ ছিল। আসলে সেটি ছিল একযোগে সব জায়গায় প্রসারণ। মহাবিশ্বের একটি কেন্দ্র আছে। সব গ্যালাক্সি দূরে সরে যাচ্ছে। বাস্তবে প্রতিটি পর্যবেক্ষকই অন্যান্য গ্যালাক্সিকে দূরে সরে যেতে দেখেন। এ ছাড়া আমরা মনে করি, পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বই সমগ্র মহাবিশ্বকে সংজ্ঞায়িত করে। আসলে পর্যবেক্ষণযোগ্য অংশ সীমিত। মহাবিশ্ব এর চেয়ে অনেক বড় বা অসীম হতে পারে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, স্থানিক অর্থে মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র বা প্রান্ত নেই বলে মনে করে বর্তমান বৈজ্ঞানিক ধারণা। বিগ ব্যাং সব জায়গা নিয়ে ঘটেছে এবং তার পর থেকে স্থান সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে। আমরা যাকে প্রসারণ হিসেবে দেখি, তা কেবল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বৃদ্ধি। যদিও আমাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের সীমা রয়েছে, সেই সীমা কোনো সীমানা বা কোনো কেন্দ্রীয় উৎসকে বোঝায় না।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া