পৃথিবীর চুম্বকীয় ঢাল দুর্বল হচ্ছে, যে বিপদ হতে পারে

পৃথিবীর চুম্বকীয় ঢাল দুর্বল হচ্ছে, যে বিপদ হতে পারে
পৃথিবীর সুরক্ষাকারী চুম্বকীয় ঢালের একটি দুর্বল স্থান রয়েছে। দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি নামের এই স্থানটি বিস্তৃত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্রে পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট এই অস্বাভাবিকতা বিকিরণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে স্যাটেলাইট (কৃত্রিম উপগ্রহ) ও মহাকাশযানের জন্য নতুন করে বিপদ তৈরি হচ্ছে।
পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণের মতো কাজ করে। সূর্য ও গভীর মহাকাশ থেকে আসা ক্ষতিকারক চার্জযুক্ত কণা থেকে আমাদের গ্রহকে রক্ষা করে। দক্ষিণ আটলান্টিকের ওপর এই ঢালে একটি অস্বাভাবিক দুর্বল অংশ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি নামে পরিচিত এই অংশে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। এলাকাটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হওয়ার পাশাপাশি স্থানও পরিবর্তন করছে। এর ফলে এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাওয়া স্যাটেলাইট, মহাকাশযান ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির জন্য উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। যদিও ভূপৃষ্ঠে দৈনন্দিন জীবনে এর কোনো প্রভাব পড়ছে না।
নাসার জিওফিজিকস এবং হেলিওফিজিকস কর্মসূচির তথ্য মতে, চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি ধীরে ধীরে দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হচ্ছে ও পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। আইকন, সোয়ার্ম ও এমএমএসের মতো মিশনের উপগ্রহের তথ্য এসব পরিস্থিতি তুলে ধরছে। ঢালের দুর্বলতা পৃথিবীর বাইরের কোরের গভীরে গলিত লোহা প্রবাহের জটিল পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আর তাই দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি কীভাবে বিকশিত হচ্ছে, তা বোঝা অত্যন্ত জরুরি। এই দুর্বল অংশটি সরাসরি স্যাটেলাইট, বিকিরণের মাত্রা ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি আচরণকে প্রভাবিত করে।দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি বিদ্যমান কারণ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রতিসম নয়। দক্ষিণ আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর গ্রহের কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে চৌম্বক ক্ষেত্র। এই অবনমন নির্দেশ করে যে ঢালটি এখানে পাতলা। মহাকাশের ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বেল্ট থেকে আসা শক্তিশালী কণা আরও গভীরভাবে প্রবেশ করে এই দুর্বলতার কারণে। অ্যানোমালি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্র বিকিরণকে প্রতিহত করতে কম কার্যকর হয়, যার ফলে মহাকাশে থাকা বিভিন্ন যান ও যন্ত্রপাতি ঝুঁকিতে থাকে।
গত এক দশকে দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি উল্লেখযোগ্যভাবে আয়তনে বেড়েছে। অ্যানোমালিটির সবচেয়ে দুর্বল বিন্দুটি আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে পশ্চিম দিকে সরে গেছে। গত কয়েক বছরে অ্যানোমালিটি দুটি অংশে বিভক্ত হচ্ছে। এতে দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রের আলাদা অঞ্চল তৈরি হচ্ছে।
নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল। ফলে পৃথিবীর চুম্বকীয় ঢাল ধীরে ধীরে দুর্বল হওয়ায় স্যাটেলাইট ও মহাকাশযানের জন্য দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালিতে প্রবেশ করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। বিকিরণের ঝুঁকির কাছে আছে বলে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন যন্ত্র প্রায়শই বন্ধ করে দিতে হয় বা সুরক্ষামূলক মোডে রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনও অ্যানোমালিটির ওপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করার সময় বর্ধিত বিকিরণের সম্মুখীন হয়। দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালি প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নিম্ন-কক্ষপথের একটি বৃহত্তর অংশ প্রভাবিত হচ্ছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া