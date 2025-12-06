তথ্য ফাঁসের অভিযোগে নাসার মিশন থেকে বাদ রাশিয়ার শীর্ষ নভোচারী
গোপন নথি ফাঁসের অভিযোগে রাশিয়ার এক অভিজ্ঞ নভোচারীকে নিজেদের আসন্ন মহাকাশ মিশন থেকে বাদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। ৫৪ বছর বয়সী রাশিয়ার নভোচারী ওলেগ আর্টেমিয়েভের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নভেম্বরের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত স্পেসএক্সের একটি স্থাপনার গোপন নথি ও রকেট সরঞ্জামের ছবি তুলেছেন। এরপর সেই ছবি তাঁর ফোনের মাধ্যমে পাচার করেছেন।
২০২৬ সালের প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে নাসার স্পেসএক্স ক্রু-১২ মিশনে যাওয়ার কথা ছিল নভোচারী ওলেগ আর্টেমিয়েভের। তার বদলে রাশিয়ার নভোচারী আন্দ্রে ফেদিয়ায়েভকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাশিয়ার সরকারি মহাকাশ সংস্থা রসকসমস জানিয়েছে, আর্টেমিয়েভের চাকরি স্থানান্তরের কারণে এ পরিবর্তন করা হয়েছে।
আর্টেমিয়েভ স্পেসএক্সের যে সব ছবি তুলে ফাঁস করেছেন, তা মারাত্মকভাবে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাফিক ইন আর্মস রেগুলেশনসের লঙ্ঘন। এই নিয়ম মার্কিন সরকারের সংবেদনশীল প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত নিয়ম। এই আইন অনুসারে প্রযুক্তি, তথ্যসহ মহাকাশযানের উপাদান ও প্রযুক্তিগত নকশা রপ্তানি বা প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
রাশিয়ান অনুসন্ধানী আউটলেট দ্য ইনসাইডার জানিয়েছে, আর্টেমিয়েভের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ঘটেছিল বলে দাবি করা হচ্ছে না। ভবিষ্যতে প্রমাণিত হলে আর্টেমিয়েভকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হতে পারে।
মহাকাশ শিল্পসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক জর্জী ত্রিশকিন জানান, এই অভিজ্ঞ নভোচারী আইন গুরুতর লঙ্ঘন করেছেন। যদি তদন্তকারীরা তাঁকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে, তবে এর জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে। নাসা বা স্পেসএক্সের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই তাঁকে পরিবর্তন করা হয়েছে। যেহেতু ক্রু-১২ মিশনের তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আর্টেমিয়েভকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।
