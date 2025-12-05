অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও উষ্ণ গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও উষ্ণ গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা
বিগ ব্যাংয়ের মাত্র ৬০ কোটি বছর পরের একটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও উষ্ণ গ্যালাক্সির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এমএসিএস০৪১৬ ওয়াই১ নামের গ্যালাক্সিটি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তারা তৈরি করছে, যা গ্যালাক্সির বিবর্তন সম্পর্কে বর্তমান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে। গ্যালাক্সিটির উত্তপ্ত ধূলিকণার কারণে সৃষ্ট তীব্র ইনফ্রারেড দ্যুতি মহাবিশ্বের দ্রুত বিকাশ ও কার্যকর তারা গঠনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
একসময় ধারণা করা হতো প্রাথমিক মহাবিশ্ব ছিল একটি শান্ত জায়গা। সেই সময় তরুণ গ্যালাক্সি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেত, আস্তে আস্তে ধূলিকণা সংগ্রহ করত। ফলে তারা তৈরির জন্য দীর্ঘ সময় লাগত। কিন্তু নতুন সন্ধান পাওয়া গ্যালাক্সিটি ভিন্ন তথ্য দিচ্ছে। নতুন তথ্যমতে, প্রাথমিক মহাবিশ্বও অনেক বেশি সক্রিয় ছিল।
নতুন সন্ধান পাওয়া গ্যালাক্সিটির অবস্থান, উষ্ণতা, উজ্জ্বলতা ও তারা তৈরির ক্ষমতা খুব বেশি, যা প্রাথমিক সময়ের গ্যালাক্সিগুলোর তুলনায় বেশ আলাদা। গতিশীলতার কারণে বিজ্ঞানীরা গ্যালাক্সিটিকে অতি উজ্জ্বল ইনফ্রারেড গ্যালাক্সি গ্রুপে স্থান দিয়েছেন। এই গ্রুপে থাকা গ্যালাক্সিগুলো তীব্র উজ্জ্বল হয়ে থাকে।
আধুনিক মহাবিশ্বে দ্রুতগতিতে তারা তৈরির ঘটনা সুপরিচিত। তবে প্রাথমিক সময়কার গ্যালাক্সিটি দ্রুতগতিতে তারা তৈরি করছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, তখন হয়তো কিছু গ্যালাক্সি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই নাক্ষত্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া