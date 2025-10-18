মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের তথ্য জানতে নতুন উদ্যোগ
মহাবিশ্বের অমীমাংসিত বিভিন্ন রহস্যের সমাধান করতে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্ব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে মহাবিশ্ব কেন সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা এখনো অজানা। পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কিন্তু অমীমাংসিত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে একটি রহস্যময় অন্ধকার শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। তবে জার্মানির ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অ্যাপ্লাইড স্পেস টেকনোলজি অ্যান্ড মাইক্রোগ্রাভিটি ও রোমানিয়ার ট্রান্সিলভেনিয়ান ইউনিভার্সিটি অব ব্রাসোভের একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অন্ধকার শক্তি ছাড়াই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর ফলে অন্তত আংশিকভাবে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের কারণ জানা সম্ভব।
পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিশ্বের বিবর্তন এখন পর্যন্ত আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব ও ফ্রিডম্যান সমীকরণ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাবিশ্বের পরিলক্ষিত সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করার জন্য সমীকরণে একটি অতিরিক্ত অন্ধকার শক্তি ম্যানুয়ালভাবে যোগ করতে হয়। আর তাই এই পদ্ধতির বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীই সন্তুষ্ট নন। তারা ভিন্ন এক জ্যামিতিক মডেল তৈরি করেছেন।
ফিনসলার গ্র্যাভিটি নামের নতুন মডেলটি সাধারণ আপেক্ষিকতার সম্প্রসারণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে ফিনসলার মডেলটির মাধ্যমে গ্যাসের মহাকর্ষীয় বলের তথ্য আরও সঠিকভাবে জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নতুন মডেলটির তথ্য জার্নাল অব কসমোলজি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোপার্টিকেল ফিজিকসে প্রকাশিত হয়েছে।
বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান ফাইফার জানান, নতুন জ্যামিতিক মডেল মহাবিশ্বের নিয়মকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এর ফলে আমরা অন্ধকার শক্তি ছাড়াই মহাবিশ্বের ত্বরান্বিত সম্প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতে পারি।
সূত্র: ফিজিস ডট অর্গ