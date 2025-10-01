হাজার হাজার বছরের পুরোনো আদিম মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার

হাজার হাজার বছরের পুরোনো আদিম মানুষের পায়ের ছাপ আবিষ্কার
আদিম মানুষ হিসেবে পরিচিত নিয়ান্ডারথালদের পায়ের ছাপ আবিষ্কার করেছেন পর্তুগালের লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্লোস নেটো ডি কারভালহো ও সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্নান্দো মুনিজের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী। পর্তুগালে আবিষ্কার হওয়া পায়ের ছাপগুলো প্রায় ৭৮ হাজার থেকে ৮২ হাজার বছরের পুরোনো। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে পর্তুগালকে নিয়ান্ডারথাল সম্পর্কে গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।
বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, মন্টে ক্লেরিগো ২৮ ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি কোণে নেমে আসা একটি বালিয়াড়ির ঢালে আদি মানুষের একাধিক পায়ের ছাপযুক্ত পথ শনাক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে পৃষ্ঠের প্রায় ২২ বর্গমিটার ওপরে অন্তত পাঁচটি ছোট পথ এবং ২৬টি একক পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। সৈকতে পাওয়া নিয়ান্ডারথালদের পায়ের ছাপের কারণ ধারণা করা হচ্ছে, নিয়ান্ডারথালরা পাহাড়ের ওপরে ও নিচে চলাচল করত।
পায়ের ছাপের দৈর্ঘ্য পর্যালোচনা করে নিয়ান্ডারথালদের শরীরের উচ্চতা অনুমান করেছেন বিজ্ঞানীরা। আকারে বড় কিছু পায়ের ছাপ পর্যালোচনা করে সেগুলোকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের বলে অনুমান করা হচ্ছে। তার উচ্চতা ছিল প্রায় ১.৭ মিটার। একটি ছোট বিচ্ছিন্ন পায়ের ছাপ ৭ থেকে ৯ বছর বয়সী একটি শিশুর হতে পারে। তার উচ্চতা ছিল প্রায় ১.১৩ মিটার। অন্য একটি পায়ের ছাপ মাত্র ১১ সেন্টিমিটার হওয়ায় সেটিকে দুই বছরের কম বয়সী শিশুর পা বলে অনুমান করা হচ্ছে। আরেক এলাকা প্রাইয়া ডো তেলহেইরোতে ২২.৬ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৭.৬ সেন্টিমিটার চওড়া একটি পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। সেটি সম্ভবত একজন কিশোর বা প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ছিল।
মন্টে ক্লেরিগোতে পায়ের ছাপের আকার ও দিকনির্দেশকের বিন্যাস কিছুটা কৌণিক। বাঁকা পথে পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা সম্ভবত খাড়াভাবে আরোহণ করছিল। সেখানে একটি হরিণের পায়ের ছাপ দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সম্ভবত শিকারের সময় এসব পায়ের ছাপ পড়েছিল। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী নেটো ডি কারভালহো বলেন, এসব পায়ের ছাপ একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তকে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড করছে। এসব পায়ের ছাপ থেকে নিয়ান্ডারথালরা কীভাবে বসবাস করত, সে সম্পর্কে জানা যাচ্ছে। সেখানে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপস্থিতি ছিল।
সূত্র: আর্থ ডটকম