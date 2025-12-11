ভিনগ্রহের প্রাণীদের পৃথিবীতে আগমন নিয়ে যা ভাবেন ইলন মাস্ক

ভিনগ্রহের প্রাণীদের পৃথিবীতে আগমন নিয়ে যা ভাবেন ইলন মাস্ক
প্রযুক্তি জগতের আলোচিত ব্যক্তিত্ব ইলন মাস্ক ভিন্নগ্রহের প্রাণী বা ইউএফও দেখা নিয়ে নতুন এক তথ্য দিয়ে চমক তৈরি করেছেন। অনেকেই ভিনগ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে আসছে বলে বিশ্বাস করলেও ইলন জানিয়েছেন, তিনি বা তাঁর সংস্থা স্পেসএক্সের কেউই ভিনগ্রহের প্রাণীর আগমনের কোনো প্রমাণ পাননি। বেশির ভাগ ইউএফও ঘটনা ব্যাখ্যাহীন ঘটনা। উন্নত সামরিক প্রকল্প বা সাধারণ বস্তু থেকে বিভ্রান্তি তৈরি হয় বলে জানান ইলন মাস্ক।
সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে মাস্ক বলেন, যদিও আকাশে অদ্ভুত বস্তু দেখা যাওয়ার খবর প্রায়ই শিরোনাম হয়, তবে এর আসল ব্যাখ্যা সাধারণত নাটকীয় হয় না। তাঁর মন্তব্যের কারণে ইউএফও এলিয়েন জীবনের প্রমাণ নাকি কেবল ভুল বোঝা—তা নিয়ে নতুন আলাপ শুরু হয়েছে। মাস্ক বলেছেন, তিনি বা স্পেসএক্সের শীর্ষস্থানীয় দলের কেউই কখনো ভিনগ্রহের প্রাণীর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেখেননি। ইলন মাস্কের স্পেসএক্স হাজার হাজার রকেট ও স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে এবং মহাকাশে অসংখ্য বস্তু অনুসরণ করে চলেছে। মাস্ক যুক্তি দেন, যদি ভিনগ্রহের প্রাণীরা সত্যিই পৃথিবীতে আসত, তবে যাঁরা প্রতিদিন আকাশ পর্যবেক্ষণ করে তারাই প্রথম জানতে পারতেন।
ইলন মাস্ক আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইউএফও দেখার বেশির ভাগ ঘটনার পেছনে সম্ভবত স্বাভাবিক ও সাধারণ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে গোপনীয় মার্কিন সামরিক বিমান, হাইপারসনিক অস্ত্রের পরীক্ষা বা অন্যান্য উন্নত প্রতিরক্ষা প্রকল্পকে মানুষ ভুল বুঝতে পারে। সাধারণ মানুষের কাছে এসব রহস্যময় মনে হতে পারে, কিন্তু মহাকাশশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সেসব এলিয়েন নয়।
মার্কিন সরকারের তদন্তকারীরাও বছরের পর বছর ধরে একই কথা বলে আসছেন। মাস্ক বলেন, বেশির ভাগ ইউএফও রিপোর্ট ড্রোন, বেলুন, আলোক প্রতিফলন বা এমনকি সেন্সরের ত্রুটি হিসেবে দেখা যায়। জনগণের কাছে যা অবিশ্বাস্য মনে হয়, বিশেষজ্ঞদের কাছে তা প্রায়ই খুব সাধারণ।
মাস্কের মন্তব্য পেন্টাগনের অল-ডোমেইন অ্যানোমালি রেজল্যুশন অফিসের অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলে যায়। এই সংস্থা ৮০০টির বেশি ইউএফওর ঘটনা নিয়ে কাজ করে ভিনগ্রহের প্রাণীর কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইউএফও মনে করা বস্তুর পেছনে সাধারণ ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে, ভিনগ্রহের জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।
ইউএফওর গল্পকে ভুল প্রমাণিত করলেও মাস্ক মহাবিশ্বের জীবন অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। মঙ্গল গ্রহে অভিযান, গভীর মহাকাশ যান পাঠানো ও ভবিষ্যতের টেলিস্কোপ হয়তো একদিন অন্য কোথাও জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে বলে মনে করেন ইলন মাস্ক। ইলন বলেন, মানুষের কল্পনাকে প্রমাণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া