ফেসবুক কী সত্যিই গোপনে স্মার্টফোনে থাকা সব ছবি দেখে থাকে

আহসান হাবীব
ব্যবহারকারীদের স্মার্টফোনে থাকা সব ছবি গোপনে দেখে ফেসবুক। এ জন্য গোপনে ফেসবুক অ্যাপের প্রাইভেসি সেটিংসে থাকা ‘ক্যামেরা রোল শেয়ারিং সাজেশনস’ অপশনটি গোপনে চালু করার অভিযোগ উঠেছে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার বিরুদ্ধে। অনেকেরই অভিযোগ, অনুমতি দেওয়া না হলেও ফেসবুক অ্যাপের প্রাইভেসি সেটিংসে গিয়ে দেখা যায় ক্যামেরা রোল শেয়ারিং সাজেশনস অপশনটি গোপনে চালু রয়েছে।

প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ম্যাশেবলের তথ্যমতে, ফেসবুক অ্যাপে হঠাৎ একটি নোটিশ দেখা দেয়। ওই নোটিশে ব্যবহারকারীদের ক্যামেরা রোলের সব ছবি দেখার অনুমতি দিতে বলা হয়, যাতে মেটা এআই ছবিগুলো থেকে ‘ক্রিয়েটিভ আইডিয়া’ সাজিয়ে দিতে পারে। এই অনুমতি দিলে মেটা এআই এর শর্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ছবি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার অধিকার পায়। ফেসবুক অ্যাপের প্রাইভেসি সেটিংসে এ–সংক্রান্ত দুটি টগল রয়েছে। একটি টগল চালু করলে ফেসবুক ব্যবহারকারীর ক্যামেরা রোল থেকে ছবি দেখার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আরেকটি টগল চালু থাকলে মেটা এআই ছবি সম্পাদনা ও কিউরেট করার সুযোগ পায়। মেটার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনেক ব্যবহারকারী কোনো নোটিশ না পেলেও এই সেটিংসগুলোর অন্তত একটি ডিফল্টভাবে চালু হয়েছিল।

অভিযোগের বিষয়ে মেটা  জানিয়েছে, সুবিধাটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং চাইলে ব্যবহারকারীরা যেকোনো সময় এটি বন্ধ করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এআই সাজেশন কেবল ব্যবহারকারীর জন্যই দৃশ্যমান। ফলে ছবিগুলোর তথ্য অন্য কেউ জানতে পারেন না।

ক্যামেরা রোল শেয়ারিং সাজেশন বন্ধের উপায়

ব্যবহারকারী চাইলে সহজেই ক্যামেরা রোল শেয়ারিং সাজেশন সুবিধা বন্ধ করতে পারবেন। এ জন্য প্রথমে ফেসবুক অ্যাপের ডান পাশে থাকা মেনু আইকন থেকে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশনে যেতে হবে। এরপর স্ক্রল করে সেটিংস অপশনে ট্যাপ করে ‘প্রেফারেন্স’ অপশন খুঁজতে হবে। এবার নিচে থাকা ‘ক্যামেরা রোল শেয়ারিং সাজেশন’ ট্যাপ করার পর ‘গেট ক্যামেরা রোল সাজেশন হোয়েন ইউ আর ব্রাউজিং ফেসবুক’ অপশনটির পাশে থাকা টগল বন্ধ করতে হবে।

সূত্র: ম্যাশেবল

