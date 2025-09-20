গুগল ডিসকভার ফিডে দেখা যাবে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ও ইউটিউব শর্টস
ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও পছন্দের ভিত্তিতে খবর, ভিডিও ও নানা ধরনের কনটেন্ট (আধেয়) সাজিয়ে দেখায় গুগল অ্যাপের ডিসকভার ফিড। ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় এবার ডিসকভার ফিডে নতুন সুবিধা যুক্ত করতে যাচ্ছে গুগল। সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা গুগল ডিসকভার ফিডেই পরিচিতদের আপলোড করা ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ও ইউটিউব শর্টস দেখতে পারবেন।
এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডিসকভার ফিডে দেখা যাবে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, ইউটিউব শর্টস, এক্সে প্রকাশিত লেখা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশক ও কনটেন্ট নির্মাতাদের পোস্ট। ধাপে ধাপে আরও কিছু প্ল্যাটফর্মও এতে যুক্ত করা হবে।
অনেক ব্যবহারকারী ডিসকভার ফিডে বৈচিত্র্যময় কনটেন্ট, বিশেষ করে ভিডিও ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট দেখতে পছন্দ করেন। সেই চাহিদা থেকেই নতুন কনটেন্ট সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু তা–ই নয়, ব্যবহারকারীরা চাইলে এবার থেকে নিজেদের ফিড আরও ব্যক্তিগতভাবে সাজাতে পারবেন। ইতিমধ্যেই যোগ করা হয়েছে ‘ফলো’ বাটন। এটি ফিডের ওপরের ডান দিকে পাওয়া যাবে। কোনো প্রকাশক বা নির্মাতার নাম প্রেস করলে আলাদা একটি পেজ চালু হবে। সেখানে তাদের সর্বশেষ লেখা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট একসঙ্গে দেখা যাবে। এরপর চাইলে সেখান থেকেই ফলো করার সুযোগ থাকবে। তবে এ সুবিধা ব্যবহার করতে হলে গুগল অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে হবে।
বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি ব্যবহারকারী ইতিমধ্যেই গুগলের ডিসকভার ফিড ব্যবহার করে নিজেদের পছন্দের বিভিন্ন কনটেন্ট দেখতে পারছেন। নতুন এ আপডেটের ফলে প্রিয় নির্মাতা ও প্রকাশকের সর্বশেষ খবর, লেখা ও পোস্ট পাওয়া আরও সহজ হবে। গত মাসে গুগল সার্চে নতুন একটি ফিচার চালু করেছিল, যাতে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের তথ্যসূত্র ঠিক করে দিতে পারেন। এর ফলে ক্লিকবিট এড়িয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তথ্য পাওয়ার সুযোগ বেড়েছে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস