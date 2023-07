গুগলে দ্রুত সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়ার ৭ কৌশল

সার্চে * চিহ্নের ব্যবহার

অনেক সময় নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে * চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন বৈদ্যুতিক গাড়ি বিষয়ে তথ্যের দরকার হলে বৈদ্যুতিক গাড়ির পর * যুক্ত করে সার্চ করতে হবে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগের বা পরের তথ্য

ব্যক্তিগত বা কাজের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ের আগের বা পরের তথ্যের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে সার্চ বক্সে BEFORE: বা AFTER: লিখে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে সার্চ করতে হবে। যেমন ২০০০ সালের আগের বাংলাদেশের ক্রিকেটের তথ্য জানতে BEFORE: 2000 Bangladesh Cricket লিখতে হবে।