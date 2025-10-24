নতুন আইফোনের ফ্রেমের রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে, উদ্বিগ্ন ব্যবহারকারীরা

নতুন আইফোনের ফ্রেমের রং ফিকে হয়ে যাচ্ছে, উদ্বিগ্ন ব্যবহারকারীরা
সম্প্রতি বাজারে আসা আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের ‘কসমিক অরেঞ্জ’ ফ্রেমের রং ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেক ক্রেতা। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের কমলা ফ্রেমের রং ধীরে ধীরে গোলাপি বা রোজ গোল্ডের মতো হয়ে যাচ্ছে। ফোনের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম ও ক্যামেরার চারপাশে রঙের পরিবর্তন বেশি হচ্ছে। ফলে আইফোনগুলোর রঙের মান ও স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ক্রেতা দাবি করেছেন, আইফোন ১৭ প্রো ও প্রো ম্যাক্স দুটি মডেলেই একই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। জাপানের এক ব্যক্তির শেয়ার করা ছবিতে দেখা গেছে, আইফোনের ম্যাগসেইফ রিং অংশে উজ্জ্বল কমলা রং থাকলেও আশপাশের ফ্রেম ও পেছনের অংশের রং ফিকে হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন ক্রেতা জানিয়েছেন, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি (ইউভি) রং পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে তুলছে। যাঁরা ফোনটি সরাসরি রোদে ব্যবহার করেন বা দীর্ঘ সময় বাইরে রাখেন, তাঁদের আইফোনের রং দ্রুত ফিকে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ফিকে হচ্ছে ফ্রেম ও ক্যামেরা মডিউলের আশপাশের অংশ।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালুমিনিয়ামের প্রাকৃতিক অক্সিডেশনের কারণে আইফোনের ফ্রেমের রং পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণত অ্যাপল অ্যালুমিনিয়ামের ওপর অ্যানোডাইজড প্রলেপ দেয়, যা অক্সিডেশন প্রতিরোধে সহায়তা করে। তবে সেই প্রলেপ যদি সম্পূর্ণ না হয়, বাতাসের সংস্পর্শে অ্যালুমিনিয়াম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিয়ে ধীরে ধীরে রং পরিবর্তন করতে পারে।
ক্রেতাদের অভিযোগের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি অ্যাপল। তবে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষয়টি সম্পর্কে অ্যাপল অবগত এবং তারা অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছে। তাই যেসব ব্যবহারকারীর ফোনে রং পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাঁদের উচিত পরিবর্তনের স্পষ্ট ছবি তুলে নথিবদ্ধ করা এবং নিকটস্থ অ্যাপল স্টোরে যোগাযোগ করা। যদি বিষয়টি উৎপাদনজনিত ত্রুটি হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাহলে বিনা মূল্যে প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া