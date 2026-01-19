জানুয়ারির নিরাপত্তা হালনাদের পর কিছু উইন্ডোজ পিসি বন্ধ হচ্ছে না

জানুয়ারির নিরাপত্তা হালনাদের পর কিছু উইন্ডোজ পিসি বন্ধ হচ্ছে না
জানুয়ারির সর্বশেষ নিরাপত্তা হালনাগাদ ইনস্টল করার পর কিছু উইন্ডোজ পিসিতে বন্ধ হচ্ছে না। এ–সংক্রান্ত একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মাইক্রোসফট। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমের ২৩এইচ২ সংস্করণে সিস্টেম গার্ড সিকিউর লঞ্চ সক্রিয় থাকা নির্দিষ্ট কিছু যন্ত্র স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করা যাচ্ছে না।
মাইক্রোসফটের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্ত পিসিগুলো বন্ধ বা হাইবারনেশনে যাওয়ার পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার চালু হয়ে যাচ্ছে। ফলে ব্যবহারকারীরা নির্ধারিত নিয়মে যন্ত্র বন্ধ করতে পারছেন না। সিস্টেম গার্ড সিকিউর লঞ্চ উইন্ডোজের একটি নিরাপত্তা ফিচার। কম্পিউটার চালুর সময় এটি ফার্মওয়্যার পর্যায়ের আক্রমণ এবং রুটকিটের মতো ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার থেকে সিস্টেমকে সুরক্ষা দেয়। উইন্ডোজ রিলিজ হেলথ ড্যাশবোর্ডে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়েছে, সমস্যাটি কেবল উইন্ডোজ ১১–এর এন্টারপ্রাইজ ও আইওটি সংস্করণে দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে যেসব ডিভাইসে কেবি৫০৭৩৪৫৫ নম্বরের সমন্বিত নিরাপত্তা আপডেট ইনস্টল করা হয়েছে, সেগুলোই এই ত্রুটির শিকার হচ্ছে। এই হালনাগাদ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য নয়।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ১৩ জানুয়ারি প্রকাশিত এই নিরাপত্তা হালনাগাদ ইনস্টল করার পর সিকিউর লঞ্চ চালু থাকা কিছু পিসিতে সমস্যা দেখা দেয়। হালনাগাদটি ইনস্টল করার পর যন্ত্র বন্ধ বা হাইবারনেশনে নেওয়ার চেষ্টা করলে তা কার্যকর না হয়ে আবার চালু হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে একটি বিকল্প উপায় জানিয়েছে মাইক্রোসফট। আক্রান্ত ব্যবহারকারীরা কমান্ড প্রম্পট খুলে নির্দিষ্ট নির্দেশ ব্যবহার করে ডিভাইস বন্ধ করতে পারবেন। তবে যেসব সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাইবারনেশনের জন্য কনফিগার করা, সেগুলোর ক্ষেত্রে আপাতত কোনো বিকল্প সমাধান নেই।
এ বিষয়ে সতর্ক করে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের সব কাজ সংরক্ষণ করে যন্ত্র বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় হাইবারনেশনে না গিয়ে যন্ত্র চালু অবস্থায় থাকলে ব্যাটারি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে।
এদিকে জানুয়ারি ২০২৬–এর আরেকটি নিরাপত্তা হালনাগাদ কেবি৫০৭৪১০৯ নিয়ে কাজ করছে মাইক্রোসফট। ওই হালনাগাদের কারণে ক্লাউড পিসিতে রিমোট ডেস্কটপের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ও পরিচয় যাচাই–সংক্রান্ত ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। এর আগে মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটি আরও একটি পরিচিত সমস্যার সমাধানের কথা জানায়। ওই ত্রুটির কারণে কিছু নিরাপত্তা সফটওয়্যার ভুলভাবে উইন্ডোজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম উপাদানকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে শনাক্ত করছিল। সমস্যাটি উইন্ডোজ ১০, উইন্ডোজ ১১ ও উইন্ডোজ সার্ভার ২০১২ থেকে উইন্ডোজ সার্ভার ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্করণে দেখা গিয়েছিল।
সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার