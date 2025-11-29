হোয়াটসঅ্যাপে যে ৪ কারণে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে

হোয়াটসঅ্যাপে যে ৪ কারণে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে
বার্তা বিনিময়ের পাশাপাশি অডিও ও ভিডিও কল করার সুযোগ থাকায় ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অনেকেই নিয়মিত হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। ফলে ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষিত থাকে অ্যাপটিতে। আর তাই ব্যবহারকারীদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এসব সুরক্ষাব্যবস্থা ভঙ্গ করলে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে অ্যাকাউন্ট। অনেকেই মনে করেন, শুধু গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার শঙ্কা থাকে। তবে হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, নীতিমালা ভঙ্গ করলে যেকোনো সময়ে অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হতে পারে। যে চার কারণে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে, সেগুলো দেখে নেওয়া যাক।
১. অচেনা নম্বরে অনেক বেশি বা স্প্যাম বার্তা পাঠানো
একই বার্তা একাধিক অপরিচিত নম্বরে পাঠানো, অনুমতি ছাড়া গ্রুপে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের যুক্ত করা বা বার্তা বারবার ফরওয়ার্ড করলে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে। বাণিজ্যিক প্রচারণা ও প্রতারণা ঠেকাতে এ ধরনের কার্যক্রম শনাক্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।
২. হয়রানিমূলক বা ভুয়া পরিচয়ে বার্তা পাঠানো
পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তিদের হয়রানিমূলক বা ভুয়া পরিচয়ে বার্তা পাঠালে অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ। তাই হোয়াটসঅ্যাপে অন্যদের বার্তা পাঠানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে।
৩. সতর্কবার্তা পাওয়ার পরও নিয়ম না মানা
নিজেদের নীতিমালা মেনে না চললে অনেক সময় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কেউ একই কাজ করে বা কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবার নিয়ম ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে থাকে হোয়াটসঅ্যাপ।
৪. অননুমোদিত অ্যাপ ব্যবহার
জিবি হোয়াটসঅ্যাপ, ইয়ো হোয়াটসঅ্যাপ বা হোয়াটসঅ্যাপ প্লাসের মতো থার্ড পার্টির আন-অফিশিয়াল অ্যাপগুলোতে বাড়তি সুবিধা পাওয়া গেলেও সেগুলো হোয়াটসঅ্যাপ অনুমোদিত নয়। অ্যাপগুলো হোয়াটসঅ্যাপের নীতিমালাও অনুসরণ করে না। এ ধরনের অ্যাপ ব্যবহারের প্রমাণ মিললে হোয়াটসঅ্যাপ সরাসরি অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করে দেয়।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া