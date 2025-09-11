বেসিসে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দিল সরকার
দেশের সফটওয়্যার খাতের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসে (বেসিস) প্রশাসক হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খানকে নিয়োগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বুধবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বেসিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বেসিস।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন প্রশাসক হিসেবে আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান পরবর্তী ১২০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা থেকে প্রশাসক নিয়োগের এ অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখার মহাপরিচালক মুহাম্মদ রেহান উদ্দিনের সই করা আদেশে বলা হয়েছে, বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২–এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে নতুন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বেসিস কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশ নেন আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান। সভায় অর্পিত দায়িত্ব পালনে বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
প্রসঙ্গত, গত বছর গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেক খাতের মতো বেসিসেও পরিবর্তন আসে। গত বছরের ৪ ডিসেম্বর বেসিসের প্রশাসক হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ মেহেদী হাসানকে নিয়োগ দেয় সরকার। তবে ৪ মে বেসিসের প্রশাসক পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।