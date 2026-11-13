জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর এনভিডিয়া কেলেঙ্কারি নিয়ে যা ভাবছে চীন

জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগের পর এনভিডিয়া কেলেঙ্কারি নিয়ে যা ভাবছে চীন
বিশ্বের শীর্ষ চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার সদ্য পদত্যাগ করা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ঘিরে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জেনসেন হুয়াংকে কেন্দ্র করে তথাকথিত গুপ্তচরবৃত্তির গল্প সাজিয়ে তা প্রযুক্তির ওপর অবরোধ আরোপের কাজে ব্যবহার না করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চীন। এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এ মন্তব্য করেন। জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে যে নারীর সম্পর্ক ছিল, তিনি একজন চীনা গুপ্তচর ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মাও নিং এ প্রতিক্রিয়া জানান।
মাও নিং জানান, চীনের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি স্বাধীন উদ্ভাবন ও উন্মুক্ত সহযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে হওয়া ঐকমত্য বাস্তবায়নে বেইজিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে এক বাণিজ্যচুক্তিতে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের পর উত্তেজনা কমাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং শুল্ক শিথিল করতে ও প্রযুক্তির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সম্মত হয়েছিলেন। আগামী সপ্তাহে দক্ষিণ চীনের শেনজেনে অ্যাপেক সম্মেলনে ট্রাম্প ও সির মধ্যকার বৈঠকের ঠিক আগে এ মন্তব্য সামনে এল।
এনভিডিয়ার সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালনাকারী চিপের বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হিসেবে এনভিডিয়াকে গড়ে তোলা জেনসেন হুয়াং অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর কথা স্বীকার করে ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। অ্যালিস হুয়াং সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেগাস্পিডের সাবেক নির্বাহী কর্মকর্তা। মার্কিন কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, অ্যালিস চীনা গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করতেন। মেগাস্পিড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্কিন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে বাধ্যবাধকতাগুলো তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
৬৩ বছর বয়সী জেনসেন হুয়াং চীনে উন্নত চিপ বিক্রির নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে তদবির করে আসছেন। এআই প্রযুক্তিতে চীনের আধিপত্যের আশঙ্কায় রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক—উভয় দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও গত বছর ট্রাম্প চীনে এনভিডিয়ার এইচ২০০ চিপ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছিলেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুপ্তচরবৃত্তির দাবিগুলো অস্বীকার করে এগুলোকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অনুমাননির্ভর বলে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, চীনকে কলঙ্কিত ও হেয় করার উদ্দেশ্যেই এসব প্রচারণা চালানো হচ্ছে। রোববার এনভিডিয়া হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার পর তিনি পদত্যাগ করেন।
সূত্র: আল–জাজিরা