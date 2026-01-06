তথ্যের সুরক্ষায় আবারও আইএসও সনদ পেল বাংলালিংক

তথ্যের সুরক্ষায় আবারও আইএসও সনদ পেল বাংলালিংক
গ্রাহকের তথ্যের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতের জন্য আবারও আইএসও সনদ অর্জন করেছে মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক। মর্যাদাপূর্ণ এ সনদপ্রাপ্তি গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ জোরদারে নিজেদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বাংলালিংক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আইএসও ২৭০০১: ২০২২ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ‘ইনফরমেশন সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস’ (আইএসএমএস) সনদ। এই সনদপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বাংলালিংকের নীতিমালা, পরিচালন কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছে কঠোরভাবে। শুধু তা–ই নয়, বাংলালিংকের সিকিউরিটি গভর্ন্যান্স, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকসেস কন্ট্রোল মেকানিজম, অ্যাসেট অ্যান্ড ভেন্ডর ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস, বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানিং এবং অপারেশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোলস পর্যালোচনা করা হয়েছে।
আইএসও সনদ অর্জনের বিষয়ে বাংলালিংকের চিফ টেকনোলজি অ্যান্ড ইনফরমেশন অফিসার (সিটিআইও) হুসেইন তুর্কার বলেন, ‘এই সনদ আমাদের গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে গ্রাহকেরা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের যেসব ডিজিটাল সেবাগুলোর ওপর নির্ভর করেন, তা সুরক্ষিত রাখাও আমাদের প্রতিশ্রুতির অংশ। এই অর্জনের মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা এবং আমাদের কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা আরও জোরদার করার প্রচেষ্টাই ফুটে উঠেছে।’
প্রসঙ্গত, নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা প্রযুক্তি, কর্মীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি তাঁদের ধারাবাহিক উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বাংলালিংক। নিজেদের ভবিষ্যৎ কৌশলের অংশ হিসেবে সাইবার নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স কাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজও করছে প্রতিষ্ঠানটি।