ল্যাপটপের আয়ু বাড়ানোর টিপস

টেকবার্তা
ল্যাপটপের আয়ু বাড়ানোর টিপস
একটি নতুন ল্যাপটপ কেনার পর শুরুর দিনগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত ও মসৃণভাবে কাজ করে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক পরিচর্যার অভাবে অনেক ল্যাপটপই ধীরগতির হয়ে পড়ে।
ভেতর ও বাইরে পরিষ্কার রাখা: ডিভাইসের কাছাকাছি খাবার বা পানীয় রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। পর্দা পরিষ্কার করতে নরম মাইক্রোফাইবার কাপড় ব্যবহার করা ভালো। এ ছাড়া ভেন্ট বা বাতাসের রাস্তায় ধুলা জমলে ব্রাশ দিয়ে তা পরিষ্কার রাখা জরুরি।
সঠিক বায়ুপ্রবাহ নিশ্চিত করা: বিছানা বা বালিশের মতো নরম স্থানে ল্যাপটপ রেখে কাজ করলে বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং যন্ত্র অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়। তাই টেবিল বা সমতল স্থানে ল্যাপটপ রেখে কাজ করা উচিত। ব্যাগে রাখার আগে ল্যাপটপটি সম্পূর্ণ বন্ধ করা প্রয়োজন।
ব্যাটারির যত্ন: ব্যাটারির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সারাক্ষণ ১০০ শতাংশ চার্জে না রাখা উচিত। এ ছাড়া ব্যাটারি পুরোপুরি শূন্য হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত নয়।
সঠিক সুরক্ষা ও সংরক্ষণ: বহনের সময় শক্ত ও প্যাডেড ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। ল্যাপটপের ওপর ভারী কিছু রাখা যাবে না। অতিরিক্ত তাপ, আর্দ্রতা ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে ডিভাইসটি দূরে রাখা দরকার।
সফটওয়্যার হালনাগাদ: সিস্টেমের গতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে উইন্ডোজ ও অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন নিয়মিত হালনাগাদ রাখা জরুরি।
অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ ও ফাইল অপসারণ: অব্যবহৃত অ্যাপ আনইনস্টল করলে র্যাম ও স্টোরেজ খালি হয়। উইন্ডোজের স্টোরেজ সেন্স টুলের মাধ্যমে সাময়িক ফাইল নিয়মিত ডিলিট করা উচিত। বড় ফাইলগুলো ক্লাউড বা এক্সটার্নাল ড্রাইভে সরিয়ে নিলে প্রসেসরের ওপর চাপ কমে।
ভাইরাস ও সাইবার সুরক্ষা: অচেনা কোনো লিংক বা সোর্স থেকে ফাইল ডাউনলোড করা থেকে বিরত থাকা উচিত। উইন্ডোজ ১১-এর বিল্ট-ইন মাইক্রোসফট ডিফেন্ডার অ্যান্টিভাইরাস সক্রিয় রাখলে ডিভাইস সুরক্ষিত থাকে।
সঠিক ব্যবহারের অভ্যাস: দিনের পর দিন ল্যাপটপ স্লিপ মোডে না রেখে কয়েক দিন পরপর পূর্ণাঙ্গ রিস্টার্ট বা শাটডাউন দিলে ব্যাকগ্রাউন্ডের মেমোরি পরিষ্কার হয়। পাশাপাশি একসঙ্গে অনেকগুলো ভারী অ্যাপ চালিয়ে প্রসেসরে চাপ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
প্রাত্যহিক ব্যবহারে এই সহজ অভ্যাসগুলো গড়ে তুললে ল্যাপটপের কার্যক্ষমতা বজায় থাকবে দীর্ঘদিন। সূত্র: আসুস
জাহিদ হোসাইন খান
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