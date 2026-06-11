প্রযুক্তি

আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের দুর্বল পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে দেবে অ্যাপল

আহসান হাবীব
আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় নতুন সুবিধা চালু করছে অ্যাপলছবি: রয়টার্স

দুর্বল বা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে অ্যাপল। নতুন এ পরিবর্তনের আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কাজে লাগিয়ে আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের দুর্বল বা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পাসওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করে নতুন শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করে দেবে প্রতিষ্ঠানটি। ফলে আইফোন ও আইপ্যাড ব্যবহারকারীদের  অনলাইন অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা বর্তমানের তুলনায় অনেকটাই বাড়বে।

যুক্তরাষ্ট্রে চলা ‘ডব্লিউডব্লিউডিসি ২০২৬’ সম্মেলনে নতুন এ পরিকল্পনা তুলে ধরে অ্যাপল জানিয়েছে, আইওএস ২৭ অপারেটিং সিস্টেমে সাফারি ব্রাউজার ও ‘পাসওয়ার্ডস’ অ্যাপে সুবিধাটি যুক্ত করা হবে। বর্তমানে সাফারি ও পাসওয়ার্ডস অ্যাপ ব্যবহারকারীদের দুর্বল, একাধিক সেবায় ব্যবহৃত অথবা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পাসওয়ার্ড শনাক্ত করে সতর্কবার্তা দেখিয়ে থাকে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের দায়িত্ব ব্যবহারকারীকেই নিতে হয়।

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অ্যাপলের তথ্যমতে, ভবিষ্যতে শুধু সতর্কবার্তা দিয়েই থেমে থাকবে না অ্যাপল ইন্টেলিজেন্সনির্ভর সুবিধাটি। ব্যবহারকারীদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নিতে পারবে। ফলে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও অনলাইন সেবায় দুর্বল বা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।

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নতুন সুবিধা চালুর আগে ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, অ্যাপল ইন্টেলিজেন্সের আওতায় চালু হতে যাওয়া নতুন সুবিধাটিতে ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: ব্লিপিং কম্পিউটার

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