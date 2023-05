গুগল ফটোজের ছবি নামাবেন যেভাবে

এ জন্য গুগল অ্যাকাউন্টে ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে লগ–ইন করতে হবে। যে জিমেইল অ্যাকাউন্টে ফটোজ সংরক্ষণ করা ছিল, সেই অ্যাকাউন্টটি দিয়ে এই ওয়েব ঠিকানায় ( https://accounts.google.com) গিয়ে লগ–ইন করে নেবেন।

লগইন হয়ে গেলে এখানে থাকা মেনু থেকে Data and privacy মেনুতে ক্লিক করুন। তারপর কিছু ডাউনলোড বা ডিলিট করার জন্য এই পাতার একটু নিচে আসতে থাকুন। এবার এখানে থাকা Download or delete your data–এর নিচে থাকা Download your data–এ ক্লিক করুন।