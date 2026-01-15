বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করল হোস্টিং ডটকম
বাংলাদেশে সরাসরি নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্বখ্যাত হোস্টিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হোস্টিং ডটকম। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশে হোস্টিং ডটকমের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশে হোস্টিং ডটকমের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, হোস্টিং ডটকমের কার্যক্রম শুরু হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সার্ভার অবকাঠামো, ক্লাউডভিত্তিক সমাধান, এআই প্রযুক্তি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এবং ডোমেইন ব্যবসাসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা নতুন গতি পাবে। এতে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে, মানসম্মত সেবার বিস্তার ঘটবে এবং ব্যবহারকারীদের জন্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা ও নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। একই সঙ্গে এটি একটি শক্তিশালী নতুন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলবে।
হোস্টিং ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সেব দে লেমোস বলেন, হোস্টিং ডটকমের অবকাঠামোয় ৩০ লাখের বেশি ওয়েবসাইট চালু রয়েছে এবং প্রতি ১৫ সেকেন্ডে নতুন একটি ওয়েবসাইট যুক্ত হচ্ছে। ২০টিরও বেশি ডেটা সেন্টার ও এক হাজারের বেশি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে দ্রুত, স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করছে হোস্টিং ডটকম।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য বাংলা ভাষায় গ্রাহকসেবা দেবে হোস্টিং ডটকম। একই সঙ্গে স্থানীয় মুদ্রায় হোস্টিং সেবার মূল্যও পরিশোধ করা যাবে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী।