আসক্তিকর নকশা বদলাতে টিকটককে নির্দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের

টিকটকের আসক্তিকর নকশা ও ফিচার শিশু–কিশোরদের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি করছে, এমন অভিযোগ তুলে ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মটির বিরুদ্ধে অনলাইন কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘনের কথা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষায় এসব ‘আসক্তিকর’ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের নির্দেশও দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন।

টিকটকের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছে, টিকটকের ইনফিনিট স্ক্রল, স্বয়ংক্রিয় ভিডিও চালু হওয়া (অটোপ্লে), পুশ নোটিফিকেশন ও ব্যক্তিগত পছন্দভিত্তিক সুপারিশ অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীদের দীর্ঘ সময় ধরে অ্যাপে আটকে রাখতে সহায়তা করে। এসব ফিচার বিশেষভাবে শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবহারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

এ বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র থমাস রেনিয়ে জানান, টিকটক যে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। এসব ফিচার শিশুদের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রবণতা তৈরি করে, যা তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে উঠতে পারে।

কমিশনের প্রাথমিক মূল্যায়নে বলা হয়েছে, টিকটক ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (ডিএসএ) লঙ্ঘন করেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্ল্যাটফর্মটির মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সকে বৈশ্বিক টার্নওভারের সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে। তবে কমিশনের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে টিকটক। প্রতিষ্ঠানটির এক মুখপাত্র বলেন, কমিশনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত টিকটক সম্পর্কে ভুল ও ভিত্তিহীন চিত্র তুলে ধরেছে। তিনি জানান, এসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

