হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো বার্তা মুছে ফেলার নতুন সুবিধা আসছে

প্রযুক্তি ডেস্ক
হোয়াটসঅ্যাপরয়টার্স

ব্যবহারকারীদের আদান-প্রদান করা ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিরাপদে রাখতে সেগুলো নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে ফেলার সুযোগ রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে। ‘ডিজঅ্যাপিয়ারিং মেসেজেস’ নামের এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নির্দিষ্ট বার্তা পাঠানোর আগেই মুছে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। ফলে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলো প্রাপকের চ্যাটবক্সে নির্দিষ্ট সময় পর আর দেখা যায় না। বর্তমানে বার্তা মুছে যাওয়ার ন্যূনতম সময়সীমা ২৪ ঘণ্টা হওয়ায় প্রাপক বার্তা পড়ার পরও সেগুলো চ্যাটবক্সে দেখা যায়। এ সমস্যা সমাধানে ‘ডিজঅ্যাপিয়ারিং চ্যাটস’ সুবিধার সর্বনিম্ন সময়সীমা এক ঘণ্টা করার উদ্যোগ নিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে নতুন এই সময়সীমা দেখা গেছে। পরীক্ষার ধাপ সফলভাবে শেষ হলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। নতুন সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা আরও জোরদার হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষে বার্তা মুছে গেলে তা আর কেউ দেখতে বা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপও এসব বার্তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে না।

হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডব্লিউআবেটাইনফো জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণ ২.২৫.২৪.১৮-এ এক ঘণ্টা ও ১২ ঘণ্টার নতুন দুটি সীমা যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ডিজঅ্যাপিয়ার অপশনে ২৪ ঘণ্টা, ৭ দিন ও ৯০ দিন সময়সীমা রয়েছে। নতুন এই সংযোজনের ফলে ব্যবহারকারীরা চাইলে আরও দ্রুত চ্যাট মুছে ফেলার সুযোগ পাবেন।

হোয়াটসঅ্যাপের তথ্য মতে, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে বার্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে গেলে প্রাপক সেটি পড়ার সুযোগ নাও পেতে পারেন। অবশ্য ব্যবহারকারী চাইলে নির্ধারিত টাইমার বাতিল করতে পারবেন বা নতুন এই সীমা মেনে নিতে পারবেন। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, শুরু থেকেই ২৪ ঘণ্টাকে ন্যূনতম সময়সীমা নির্ধারণ করাটা খুব একটা কার্যকর হয়নি।

সূত্র: নিউজ১৮

