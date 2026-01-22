অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় গুগলের নতুন উদ্যোগ

অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তায় গুগলের নতুন উদ্যোগ
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য প্লে স্টোরের বাইরে থেকে অ্যাপ ইনস্টল পদ্ধতিকে আরও নিরাপদ করতে নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা যুক্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে গুগল। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় প্লে স্টোরের বাইরে থাকা অ্যাপ ইনস্টলের সময় অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের সতর্কবার্তা প্রদর্শনের পাশাপাশি অ্যাপটির নিরাপত্তা ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তা আগেভাগেই জানাবে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথরিটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্লে স্টোরের নতুন বেটা সংস্করণের কোড বিশ্লেষণ করে নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা যুক্তের বিষয়টি শনাক্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্লে স্টোরের বাইরে থাকা অ্যাপ নির্মাতাদের পরিচয় ও সত্যতা যাচাইয়ের সুবিধা আনতে যাচ্ছে গুগল। নতুন এ সুবিধা চালু হলে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা যদি প্লে স্টোরের বাইরে থেকে কোনো অ্যাপ ইনস্টল করতে চান, তবে সেই অ্যাপটি যারা তৈরি ও প্রকাশ করেছেন, তাদের পরিচয় ও উৎস অনলাইনে যাচাই করবে গুগল।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সুবিধাটি চালুর জন্য প্লে স্টোরে নতুন অপশন যুক্ত করা হতে পারে, যার মাধ্যমে প্লে স্টোরের বাইরে থাকা অ্যাপ স্ক্যান করে নির্মাতাদের পরিচয় যাচাই করা যাবে। এতে করে যাঁরা নিয়মিত প্লে স্টোরের বাইরে থাকা অ্যাপ ইনস্টল করেন, তাঁরা বাড়তি নিরাপত্তা পাবেন।
গুগলের ডেভেলপার সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ম্যাথিউ ফোরসাইথও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) নতুন এই নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জানান, প্লে স্টোরের বাইরে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যাঁরা অ্যাপ সরবরাহ করেন, ভবিষ্যতে তাঁদের পরিচয় যাচাইয়ের আওতায় আনা হতে পারে।
সূত্র: নিউজ ১৮