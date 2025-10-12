অনলাইন পেমেন্ট চালুর জন্য চুক্তি
অনলাইন পেমেন্ট সেবা চালুর লক্ষ্যে সফটওয়্যার শপ লিমিটেডের (এসএসএল) সঙ্গে চুক্তি করেছে গ্রামীণ টেলিকম ও গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের সহায়ক প্রতিষ্ঠান সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড। এ চুক্তির ফলে সমাধানের গ্রাহকেরা এসএসএলকমার্জ-এর পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে নিরাপদ ও সহজ উপায়ে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য অনলাইনে পরিশোধ করতে পারবেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ গ্রুপের গ্রুপ চেয়ারম্যান ও সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আশরাফুল হাসান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ আরমান সিদ্দিকী, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, সফটওয়্যার শপ লিমিটেডের গ্রুপ উপদেষ্টা আহমেদ কামাল খান চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদ হাসান ভূঁইয়া প্রমুখ। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেডের ডিজিটাল সেবা আরও উন্নত করার পাশাপাশি সারা দেশের অনলাইন পেমেন্ট সুবিধা সহজে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে মো. আশরাফুল হাসান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্যই হলো ডিজিটাল রূপান্তরকে এগিয়ে নেওয়া। এসএসএলকমার্জ-এর নির্ভরযোগ্য পেমেন্ট গেটওয়ে যুক্ত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য লেনদেনপ্রক্রিয়া আরও সহজ করছি এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সেবার ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে অগ্রসর হচ্ছি।
আহমেদ আরমান সিদ্দিকী বলেন, এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের আরও সহজ, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন পেমেন্ট সেবা দিতে সক্ষম হব। এটি আমাদের গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করবে বলে বিশ্বাস করি।
আহমেদ কামাল খান চৌধুরী বলেন, সমাধান সার্ভিসেস লিমিটেডের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পেমেন্ট অবকাঠামো গ্রাহকদের জন্য সহজ, ঝামেলাহীন ও নির্বিঘ্ন লেনদেন নিশ্চিত করবে, যা ডিজিটাল পেমেন্টে আরও বেশি আস্থা তৈরি করবে বলে আশা করি।