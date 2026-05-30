ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন সুবিধা চালু করছে মেটা

ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন সুবিধা চালু করছে মেটা
বিজ্ঞাপননির্ভর আয়ের বাইরে নতুন ব্যবসায়িক মডেল গড়ে তুলতে এবার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে অর্থের বিনিময়ে সাবস্ক্রিপশন সুবিধা চালু করছে মেটা। এরই মধ্যে আধেয় বা কনটেন্ট নির্মাতা, নির্দিষ্ট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সেবা ব্যবহারকারীদের ওপর সুবিধাটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
এক ঘোষণায় মেটা জানিয়েছে, ইনস্টাগ্রাম প্লাস, ফেসবুক প্লাস এবং হোয়াটসঅ্যাপ প্লাস নামে নতুন তিনটি সাবস্ক্রিপশন সুবিধা ধাপে ধাপে বিশ্বব্যাপী চালু করা হবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। ইনস্টাগ্রাম প্লাস ও ফেসবুক প্লাস ব্যবহারে মাসে খরচ হবে ৩ দশমিক ৯৯ মার্কিন ডলার। আর হোয়াটসঅ্যাপ প্লাসের জন্য গুনতে হবে ২ দশমিক ৯৯ ডলার। সাবস্ক্রিপশন নেওয়া ব্যবহারকারীরা প্রোফাইল কাস্টমাইজেশন, বিশেষ অ্যানিমেটেড রিঅ্যাকশন, স্টোরি–সংক্রান্ত বিশ্লেষণসহ আরও বিভিন্ন অতিরিক্ত সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।
মেটার তথ্যমতে, নতুন ‘প্লাস’ প্ল্যানগুলো মেটার বিদ্যমান ‘মেটা ভেরিফায়েড’ সেবার বিকল্প নয়। মেটা ভেরিফায়েড মূলত পরিচয় যাচাই, ভুয়া পরিচয় থেকে সুরক্ষা এবং অতিরিক্ত গ্রাহক সহায়তা সুবিধা দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে মেটার পণ্য বিভাগের প্রধান নাওমি গ্লেইট জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এসব প্ল্যানে আরও নতুন সুবিধা যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি ‘মেটা ওয়ান’ নামে নতুন একটি ব্র্যান্ডের আওতায় প্রতিষ্ঠানের সব সাবস্ক্রিপশন সেবা একত্র করার পরিকল্পনাও রয়েছে।
প্রসঙ্গত, বছরের শুরুতেই সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক সেবা চালুর ইঙ্গিত দিয়েছিল মেটা। পরে সীমিত পরিসরে এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাড়তি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত সুবিধা চান এমন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করেই নতুন প্ল্যানগুলো তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞাপননির্ভর আয়ের বাইরে বিকল্প ব্যবসায়িক মডেল চালুর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
সূত্র: টেক ক্র্যাঞ্চ