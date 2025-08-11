প্রযুক্তি

মঙ্গল গ্রহে স্টারশিপ মহাকাশযান পাঠানোর নতুন সময় জানালেন ইলন মাস্ক

মঙ্গল গ্রহে মহাকাশযান পাঠাবে স্পেসএক্সরয়টার্স

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি গড়ার পরিকল্পনার কথা আগেই জানিয়েছেন স্পেসএক্স, টেসলাসহ খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিক ইলন মাস্ক। এত দিন মঙ্গল গ্রহে স্টারশিপ মহাকাশযান পাঠানোর সম্ভাব্য সময় ২০২৬ সাল বলা হলেও এবার নতুন সময়সূচি প্রকাশ করেছেন তিনি। ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, স্টারশিপের সম্ভাব্য উৎক্ষেপণের সময়সীমা ২০২৮ সাল নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে মানুষবিহীন ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। এরপর ২০৩০ সালে মঙ্গল গ্রহে মানুষসহ মহাকাশযান পাঠানো হবে।

সম্প্রতি স্টারশিপ উৎক্ষেপণে ব্যর্থতা ও মহাকাশে প্রপেলেন্ট রিফুয়েলিং সমস্যার মুখে পড়েছে স্পেসএক্স। আর তাই মঙ্গল অভিযানের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন করেছেন ইলন মাস্ক। মঙ্গল অভিযান সফল করার জন্য কয়েকটি জটিল মাইলফলক অর্জন করতে হবে বলেও জানান তিনি।

এ বছরের শুরুতে ফ্লাইট ৯ উৎক্ষেপণের পর স্পেসএক্সের কর্মীদের কাছে মঙ্গল অভিযানের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন ইলন মাস্ক। যদিও ফ্লাইট ৯ পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাই সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে ইলন মাস্ক স্টারশিপের মঙ্গল অভিযানের জন্য নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন।

স্টারশিপ প্রোগ্রাম নিয়ে ভীষণ আশাবাদী ইলন মাস্ক। আর তাই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য স্টারশিপ মহাকাশযানের তাপনিয়ন্ত্রণ ও রকেট পুনরুদ্ধারের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তিনি। শুধু তা–ই নয়, স্টারশিপ রকেটের মানোন্নয়ন করার মাধ্যমে ফ্যালকন রকেটের ওপরে নির্ভরতা কমাতে চাচ্ছেন ইলন মাস্ক।

