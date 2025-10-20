দেশে পরিবেশবান্ধব মোবাইল টাওয়ার বসাল ইডটকো

দেশে পরিবেশবান্ধব মোবাইল টাওয়ার বসাল ইডটকো
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার (এফআরপি) দিয়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করেছে অবকাঠামো নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইডটকো (এনহ্যান্সড ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানি)। গোপালগঞ্জে স্থাপিত টাওয়ারটি প্রচলিত স্টিলের তুলনায় হালকা, টেকসই এবং অধিক পরিবেশবান্ধব। শুধু তা–ই নয়, দ্রুত স্থাপনযোগ্য টাওয়ারটি প্রতিকূল পরিবেশেও দীর্ঘদিন কাজ করতে পারে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইডটকো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এইচএস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি লিমিটেডের সহযোগিতায় এফআরপি টাওয়ারটি স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের টাওয়ার তুলনামূলক হালকা হওয়ায় মাত্র পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যেই স্থাপন করা যায়। ফলে দ্রুত সেবা চালু করা সম্ভব। এ বিষয়ে ইডটকো বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) সুনীল আইজ্যাক বলেন, ‘এফআরপি টাওয়ারটি শুধু একটি অবকাঠামোগত মাইলফলক নয়, এটি একটি টেকসই, ভবিষ্যৎ টেলিকম ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।’
স্টিলের তৈরি প্রচলিত টাওয়ার দ্রুত ক্ষয় হলেও এফআরপি টাওয়ারে মরিচা ধরে না। ফলে উপকূলীয়, আর্দ্র ও শিল্প এলাকাতে এফআরপি টাওয়ার দীর্ঘদিন কার্যক্রম থাকে। বারবার রং করা বা মরিচা প্রতিরোধী প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন না হওয়ায় এই টাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কম হয়।
সারা দেশে মোবাইল ডেটার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত টেকসই নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এফআরপি টাওয়ার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডটকো। ভবিষ্যতে দেশের বিভিন্ন স্থানে এফআরপি টাওয়ার স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।