জিমেইলের স্প্যাম ও ফিল্টারিং ব্যবস্থার ত্রুটি সমাধানের দাবি গুগলের

সম্প্রতি জিমেইল সেবায় একাধিক কারিগরি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যার মধ্যে ই–মেইলের মিস ক্ল্যাসিফিকেশন সমস্যা অন্যতম। এই সমস্যার কারণে জিমেইলের স্বয়ংক্রিয় ফিল্টার ব্যবস্থার চোখ এড়িয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, যেমন প্রচারণামূলক ই–মেইলে বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট ইনবক্সে বেশি দেখা যাচ্ছিল। ফলে ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয় ই–মেইলগুলো দ্রুত শনাক্ত বা খুঁজে পাচ্ছিলেন না অনেক ব্যবহারকারী। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর অবশেষে জিমেইলের স্বয়ংক্রিয় ফিল্টার ও স্প্যাম শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় সাময়িক বিভ্রাটের কথা স্বীকার করার পাশাপাশি ত্রুটিগুলোর সমাধান করা হয়েছে বলে দাবি করেছে গুগল।

গুগলের তথ্যমতে, জিমেইলের স্বয়ংক্রিয় ফিল্টার ও স্প্যাম শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের ভুল স্প্যাম সতর্কবার্তা দেখানো হয়েছে। ফলে অনেক ব্যবহারকারী তাঁদের ইনবক্সে আসা ই–মেইলগুলো স্প্যাম, আনভেরিফায়েড সেন্ডার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যারের জন্য স্ক্যান করা হয়নি, এমন বার্তা দেখতে পান। একই সময়ে কিছু ব্যবহারকারী অন্যদের পাঠানো ই–মেইল দেরিতে পেয়েছেন।

গুগল ওয়ার্কস্পেসের স্ট্যাটাস ড্যাশবোর্ডে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইনবক্স গুছিয়ে রাখতে ব্যবহারকারীদের সহায়তা করা জিমেইলের স্বয়ংক্রিয় ফিল্টার ও স্প্যাম শনাক্তকরণ ব্যবস্থায় সাময়িক বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। বিষয়টি জানার পর অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক ত্রুটির সমাধান করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সব ব্যবহারকারী এ সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন।

গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে, বর্তমানে জিমেইল সেবা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছে এবং ব্যবহারকারীরা আগের মতোই নিয়মিত ই–মেইল আদান–প্রদান করতে পারছেন।

