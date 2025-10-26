প্রযুক্তি

আইফোনে কি সত্যিই স্টারলিংকের ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে

প্রযুক্তি ডেস্ক
আইফোন ১৭ প্রো হাতে অ্যাপলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টিম কুকএএফপি

আইফোনে স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট–সেবা চালুর বিষয়ে অ্যাপল ও ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের মধ্যে আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি হলে স্মার্টফোনে স্যাটেলাইট–নির্ভর ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দ্য ইনফরমেশন।

প্রতিবেদনের তথ্যমতে, স্পেসএক্সের সঙ্গে চুক্তি হলে আইফোনের স্যাটেলাইট সংযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে জরুরি বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি যেকোনো সময় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। ফলে আইফোন ব্যবহারকারীরা নেটওয়ার্কবিহীন এলাকাতেও সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। বর্তমানে অ্যাপল তার স্যাটেলাইটভিত্তিক জরুরি এসওএস সেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবালস্টারের ওপর নির্ভর করে আসছে। ওই সেবার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক না থাকলেও ব্যবহারকারীরা শুধু জরুরি সহায়তার জন্য বার্তা পাঠাতে পারেন। তবে এবার অ্যাপল আরও উন্নত স্যাটেলাইট সংযোগের দিকেই এগোচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইফোন ১৮ সিরিজে নতুন যন্ত্রাংশ যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে অ্যাপল, যা সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ৫জি ইন্টারনেট সংযোগ দিতে পারবে। বর্তমানে আইফোনের বেশ কয়েকটি মডেলে স্যাটেলাইটনির্ভর জরুরি যোগাযোগব্যবস্থা সীমিত থাকলেও নতুন প্রজন্মের আইফোনে তা পূর্ণাঙ্গ সংযোগ–সুবিধায় রূপ নিতে পারে। স্পেসএক্স ইতিমধ্যে নতুন প্রজন্মের স্টারলিংক স্যাটেলাইট তৈরি করেছে, যা অ্যাপলের বর্তমান স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মতো একই রেডিও স্পেকট্রামে কাজ করতে পারে। ফলে অ্যাপল ও স্পেসএক্সের মধ্যে চুক্তি হলে প্রযুক্তিগত জটিলতা কম হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে আইফোন ব্যবহারকারীরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত এমনকি যেখানে মোবাইল টাওয়ারের নেটওয়ার্কও পৌঁছায় না, সেখান থেকেও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। অ্যাপলের জন্য এটি হতে পারে আরেকটি বড় অর্জন, যা নতুন মডেলের আইফোনের প্রতি ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ আরও বাড়াবে।

সূত্র: টেকলুসিভ

