বদলে যাচ্ছে ফেসবুক অ্যাপের নকশা, বাড়তি যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে

বদলে যাচ্ছে ফেসবুক অ্যাপের নকশা, বাড়তি যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে
ফেসবুক অ্যাপের নকশাগত বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে মেটা। নতুন নকশায় ফেসবুক অ্যাপের ফিড, সার্চ, নেভিগেশন ও আধেয় (কনটেন্ট) তৈরির অংশে বেশ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সার্চ ফলাফল ও একাধিক ছবি পোস্টের ক্ষেত্রে গ্রিড বিন্যাস যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি অ্যাপের নিচের অংশে দেখা যাবে হোম, রিলস, ফ্রেন্ডস, মার্কেটপ্লেস, নোটিফিকেশন ও প্রোফাইল ট্যাব। এর ফলে ব্যবহারকারীরা দ্রুত প্রয়োজনীয় ট্যাব ব্যবহার করতে পারবেন।
মেটার তথ্যমতে, নতুন নকশায় ফেসবুক অ্যাপে একাধিক ছবি পোস্ট করতে চাইলে সেগুলো গ্রিড আকারে প্রদর্শিত হবে। ফিডে থাকা ছবিতে ডাবল ট্যাপ করে ‘লাইক’ দেওয়ার সুবিধাও যুক্ত হচ্ছে। কোনো ছবি বা ভিডিওতে চাপ দিলে তা পুরো পর্দাজুড়ে দেখানো হবে। এটি ব্যবহারকারীর ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। ইনস্টাগ্রামের সাম্প্রতিক নকশা অনুসরণ করে ফেসবুকও স্ক্রিনের নিচে প্রধান ছয়টি ট্যাব স্থায়ীভাবে প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে নেভিগেশন আরও সহজ হবে।
নতুন এ উদ্যোগের আওতায় মেনু ও নোটিফিকেশন ট্যাবের নকশাও বদলে দেওয়া হচ্ছে। ফলে ব্যবহারকারীরা মেটা এআইয়ের বিভিন্ন সুবিধা বর্তমানের তুলনায় আরও দ্রুত ও সহজে ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি অ্যাপের বিভিন্ন সেকশন ও বন্ধুদের স্টোরিও আগের তুলনায় সহজে দেখা যাবে। ফেসবুক সার্চেও বড় পরিবর্তন আসছে। এখন থেকে সার্চ ফলাফল গ্রিড আকারে প্রদর্শিত হবে, যাতে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট একসঙ্গে দেখা যায়।
ফেসবুক অ্যাপে নতুন ডিসকভারি অ্যালগরিদমও যুক্ত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আগ্রহের ভিত্তিতে নতুন বন্ধুর বিষয়ে অঞ্চলভেদে পরামর্শ দেওয়া হবে। ফলে কেউ কোনো নির্দিষ্ট শহরে ভ্রমণে যাচ্ছেন জানালেই ফেসবুক সেই স্থানে থাকা সম্ভাব্য বন্ধুর তালিকা দেখাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে তাদের প্রোফাইলে কোন কোন বিষয় প্রদর্শিত হবে, তা নিজের মতো করে নির্ধারণ করতে পারবেন।
সূত্র: গ্যাজেট৩৬০