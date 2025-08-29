মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে অনলাইনে, ভালো না খারাপ?

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে অনলাইনে, ভালো না খারাপ?
মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে মাইক্রোসফট। শিগগিরই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের নতুন সংস্করণ উন্মুক্ত করা হবে, যেখানে নতুন ফাইল তৈরি করলেই তা কম্পিউটারের বদলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে সেভ হবে। বর্তমানে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কম্পিউটার বা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে ফাইল সেভ করতে পারেন। মাইক্রোসফটের দাবি, নতুন এ সুবিধা চালু হলে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। একই সঙ্গে স্মার্টফোন থেকে যেকোনো সময় ফাইলগুলো ব্যবহার করা যাবে। তবে সুবিধাটির বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অনেক ব্যবহারকারী। ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, নতুন এ পরিবর্তনের ফলে যাঁরা ওয়ানড্রাইভ বা অন্য কোনো ক্লাউড সেবা ব্যবহার করেন না, তাঁদের স্থানীয়ভাবে ফাইল সংরক্ষণ করতে জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে।
মাইক্রোসফটের অফিস শেয়ার্ড সার্ভিসেস অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স দলের পণ্য ব্যবস্থাপক রাউল মুনোজ এক ব্লগ বার্তায় লিখেছেন, ‘আমরা উইন্ডোজের ওয়ার্ডে ফাইল তৈরি ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনছি। নতুন তৈরি করা প্রতিটি ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ানড্রাইভ বা ব্যবহারকারীর পছন্দের ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে আলাদা করে ফাইল সংরক্ষণের প্রয়োজন হবে না।’
সুবিধাটি আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে মাইক্রোসফট ৩৬৫ ইনসাইডারদের জন্য চালু করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, চাইলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের মতো করে ডিফল্ট ক্লাউড লোকেশন নির্ধারণ করতে পারবেন। আবার প্রয়োজন হলে পুরোপুরি বন্ধও করে দেওয়া যাবে ক্লাউড সেভ অপশনটি। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলের নামকরণ পদ্ধতিতেও আসছে নতুনত্ব। এর ফলে ভবিষ্যতে ফাইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারিখ যুক্ত করে সংরক্ষণ করা হবে।
উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের ক্লাউড ব্যবহারে আগ্রহী করতে এর আগেও নানা পদক্ষেপ নিয়েছে মাইক্রোসফট। তবে এ সিদ্ধান্তকে বিরক্তিকর বলেই মনে করছেন অনেক ব্যবহারকারী। মাইক্রোসফটের ব্লগে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে এক ব্যবহারকারী লিখেছেন, কয়েক বছর পরপরই মাইক্রোসফট নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেয়, যার ফলে নিজের ফাইল খুঁজে পেতে আরও ঝামেলা পোহাতে হয়। আগে খুব সহজেই সি ড্রাইভ থেকে খুঁজে ফাইল পাওয়া যেত।
সূত্র: দ্য ভার্জ