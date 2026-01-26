প্রযুক্তি

যশোরকে ডিজিটাল ও টেক সিটি গড়তে কাজ করছে সরকার: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

রাহিতুল ইসলাম
যশোর থেকে
সরকারের বিডিসেট প্রকল্প এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চাকরি মেলায় ২৫টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়প্রথম আলো

যশোরকে একটি আধুনিক, ডিজিটাল ও টেক সিটি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। আজ সোমবার যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে আয়োজিত ‘জব ফেয়ার ও সেমিনার-২০২৫’-এর ভার্চ্যুয়ালি উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। সরকারের বিডিসেট প্রকল্প এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) যৌথ উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে যশোর হাইটেক পার্কের ভাড়ার পরিমাণ কমানো হয়েছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা আরও সহজে প্রযুক্তি ব্যবসায় যুক্ত হতে পারছেন। যশোরে দেশের বৃহৎ টিয়ার-৩ ডিজাস্টার রিকভারি ডেটা সেন্টার নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। তরুণদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), মেশিন লার্নিং এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটির মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

আয়োজকদের তথ্যমতে, মেলায় চাকরিদাতা ২৫টি প্রতিষ্ঠান আগ্রহী চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছে। এ ছাড়া মেলা চলাকালে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় উন্নত মানের জীবনবৃত্তান্ত লেখার কৌশল শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিডিসেট প্রজেক্টের পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। বক্তব্য দেন যবিপ্রবির ইইই বিভাগের প্রধান ইমরান খান, যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের উপপরিচালক মাহফুজুল কবির, চালডাল ডটকমের সহপ্রতিষ্ঠাতা জিয়া আশরাফ প্রমুখ।

