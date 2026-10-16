উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে... | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬ | পর্ব-০১

<p>প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে চলছে 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬'। ফেয়ার উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সরাসরি ফেসবুক লাইভ: উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...।<br><br>পর্ব: ০১<br><br>অতিথি<br>নাজমুল হাসান রাজু<br>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড<br><br>আজহারুল ইসলাম অপু<br>অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, মেন্টরস্ স্টাডি অ্যাব্রোড<br><br>ওয়াহিদ জামান<br>কান্ট্রি ম্যানেজার বাংলাদেশ, এএইচজেড<br><br>রুবেল মুহাম্মদ<br>ডেস্টিনেশন ম্যানেজার যুক্তরাজ্য, পিএফইসি গ্লোবাল<br><br>উপস্থাপক<br>তমা রশিদ</p>