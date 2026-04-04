প্রত্যাখ্যান থেকে যেভাবে একটি অ্যানিমেটেড স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করলেন অন্তিক মাহমুদ | লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–২ | পর্ব: ১০

<p>লিগ্যাসি তৈরির পথে হাঁটছেন—এমন ব্যক্তিদের গল্প শোনার বিশেষ আয়োজন 'লিগ্যাসি উইথ এমআরএইচ : সিজন–২'।</p><p>প্রাইম ব্যাংক ও প্রথম আলো ডটকমের যৌথ উদ্যোগে পডকাস্ট শোটির এ পর্বের অতিথি ‘অন্তিক অ্যানিমেটেড স্টুডিও’র প্রতিষ্ঠাতা অন্তিক মাহমুদ। </p><p>প্রত্যাখ্যান থেকে ১ মিলিয়নের বেশি সাবস্ক্রাইবার, ১৫ কোটিরও বেশি ভিউ এবং কোকাকোলা, ইউনিলিভার ও ইউএনডিপির মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ—সব মিলিয়ে এ শুধু সাফল্য নয়, বরং সাহস এবং নিজের ভাষা খুঁজে পাওয়ার গল্প; যা তিনি বলেছেন এ পর্বে।</p><p>বিস্তারিত জানতে দেখুন ভিডিওটি...</p>