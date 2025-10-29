বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার | পর্ব–০১ | স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫

<p>প্রথম আলো আয়োজিত 'স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫' উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন : বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার।</p><p>পর্ব–০১</p><p>বিষয়: বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আইইএলটিএসের গুরুত্ব ও স্মার্ট ফাইন্যান্স প্ল্যান</p><p>অতিথি </p><p>তাহনী ইয়াসমিন</p><p>বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর, ব্রিটিশ কাউন্সিল</p><p>অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন </p><p>ডিন, ফ্যাকাল্টি অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ইনোভেশন </p><p>ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস</p><p>শায়লা আবেদীন </p><p>সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব লায়াবিলিটি</p><p>প্রাইম ব্যাংক পিএলসি</p><p>উপস্থাপক</p><p>আনিসুল হক</p>