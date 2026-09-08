পিসিওএস কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা | পর্ব–০১ | নুভিস্তা ফার্মা

<p>নুভিস্তা ফার্মার আয়োজনে ‘পিসিওএস (PCOS) সচেতনতা মাস’ উপলক্ষে থাকছে পিসিওএসের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও সচেতনতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা। সহযোগিতায় এলিসা ও লিয়ানা।</p><p>এ পর্বের আলোচনার বিষয় পিসিওএস (PCOS) কী, কেন হয়, এর লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে কী জানা জরুরি এবং পিসিওএস (PCOS) নিয়ে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা।</p><p>অতিথি</p><p>ডা. ফারজানা দিবা</p><p>প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ</p><p>সহযোগী অধ্যাপক</p><p>রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি</p><p>বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়</p><p>ডা. অসীম কুমার সাহা</p><p>সহযোগী অধ্যাপক (গাইনি)</p><p>গাইনোকলজিক্যাল এন্ডোস্কোপিক সার্জন</p><p>জেলা সদর হাসপাতাল, নরসিংদী</p><p>সঞ্চালক</p><p>ডা. নুসুর আক্তার</p><p>সহযোগী অধ্যাপক (গাইনি)</p><p>গাইনি ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন</p><p>আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল</p>