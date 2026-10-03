নারীদের ত্বক ও সামগ্রিক সুস্থতায় ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা | ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা

<p>সুস্থ থাকতে ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলো ডটকমের বিশেষ আয়োজন ‘ন্যাচারাল মেডিসিন: সুস্থতায় আস্থা’। সহযোগিতায় স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। </p><p>এ পর্বের আলোচনার বিষয় নারীদের ত্বকের যত্ন, হরমোনজনিত বিভিন্ন সমস্যা এবং সামগ্রিক সুস্থতায় ন্যাচারাল মেডিসিনের ভূমিকা। </p><p>অতিথি </p><p>ডা. ফারজানা দীবা</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি বিভাগ </p><p>বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়</p><p>ডা. শিফ্ফিন রিজভী</p><p>সহযোগী অধ্যাপক, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ </p><p>আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল</p><p>ডা. শারমিন জাহান</p><p>সহকারী অধ্যাপক, চর্ম ও যৌনরোগ বিভাগ</p><p>ঢাকা মেডিকেল কলেজ</p><p>সঞ্চালক </p><p>শ্রাবণ্য তৌহিদা</p>