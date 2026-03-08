লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস | পর্ব–০১ | নুভিস্তা ফার্মা

<p>প্রখ্যাত প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে লাইভ পডকাস্ট নুভিস্তা ফার্মা নিবেদিত ‘লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস’। সহযোগিতায় ডাইনাজেস্ট ও এলাগক্স।</p><p>পর্ব: ০১</p><p>বিষয়: এন্ডোমেট্রিওসিস এবং প্রতিকার</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>প্রফেসর আনোয়ারা বেগম</p><p>প্রেসিডেন্ট, </p><p>এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন</p><p>প্রফেসর সায়েবা আক্তার</p><p>ভাইস প্রেসিডেন্ট, </p><p>এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>প্রফেসর রাশিদা বেগম</p><p>সেক্রেটারি জেনারেল,</p><p>এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন</p>