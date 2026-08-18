লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস | পর্ব–১৫ | নুভিস্তা ফার্মা

<p>প্রখ্যাত প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান নুভিস্তা ফার্মা নিবেদিত ‘লেটস টক এন্ডোমেট্রিওসিস’। সহযোগিতায় ডাইনাজেস্ট ও এলাগক্স।</p><p>পর্ব: ১৫</p><p>বিষয়: এন্ডোমেট্রিওসিস এবং প্রতিকার</p><p><strong>অতিথি</strong></p><p>প্রফেসর মারুফ সিদ্দিকী</p><p>চিফ কন্সালটেন্ট, ঢাকা ফার্টিলিটি সেন্টার সেক্রেটারী জেনারেল, এফএসএসবি</p><p>প্রফেসর রাশিদা বেগম </p><p>চিফ কনসালটেন্ট, আইসিআরসি প্রেসিডেন্ট, এফএসএসবি সেক্রেটারী জেনারেল, এন্ডোমেট্রিওসিস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন</p><p><strong>সঞ্চালক</strong></p><p>ফাহমিদা রশিদ স্বাতী</p><p>সহকারী অধ্যাপক, গাইনি ও অবস চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল জয়েন্ট সেক্রেটারি, এফএফএসবি</p>